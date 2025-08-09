Зеленський запровадив нові санкції проти росії та пов’язаних із нею компаній

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав укази, якими запроваджуються нові персональні та секторальні санкції проти російської федерації та низки іноземних компаній і громадян. Відповідні документи оприлюднені на сайті глави держави.

⛔ Перший санкційний пакет поширюється на 18 фізичних і 17 юридичних осіб, причетних до спроб інтегрувати Запорізьку атомну електростанцію в енергетичну систему рф. А також причетних до участі в захопленні Чорнобильської АЕС. Серед підсанкційних структур є підприємства, що входять до російської держкорпорації «Росатом».

⛔ Другий пакет заходів синхронізує українські санкції з обмеженнями, запровадженими західними партнерами. Він охоплює 288 юридичних осіб, зареєстрованих на росії, Об’єднаних Арабських Еміратах, Китаї, Туреччині, Малайзії, Великій Британії, на Британських Віргінських островах, у Сербії, на Маршаллових і Сейшельських островах, у Киргизстані, В’єтнамі, Індії, Ліберії, Казахстані, Антигуа і Барбуді, Таджикистані, Люксембурзі та на Кіпрі.

До цього списку внесено компанії, пов’язані з енергетичним, гірничо-видобувним і металургійним секторами. А також із так званим «тіньовим флотом», який використовується росією для обходу міжнародних обмежень.

Санкції також накладено на 28 фізичних осіб: одного громадянина Китаю, одного — Латвії, одного — Туреччини, решта мають російське громадянство.

Напередодні Зеленський заявив, що Україна готує кілька нових санкційних пакетів проти агресора.

📢 «Було погоджено кілька нових санкційних пакетів. Рішення будуть оприлюднені найближчим часом», — наголосив він.

👉 Також нагадаємо, що Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження санкцій проти суден і повітряних суден, що причетні до нелегального транспортування нафти, зброї чи військових для росії.