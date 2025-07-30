Україна офіційно запроваджує санкції проти тіньового флоту рф

Шостий президент України Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає запровадження санкцій проти суден і повітряних суден, що причетні до нелегального транспортування нафти, зброї чи військових для росії. Про це свідчать дані на сайті Верховної Ради у картці законопроєкту №13020.

Згідно з документом, санкції застосовуватимуться до суден, повітряних суден та їхніх операторів, діяльність яких створює реальні або потенційні загрози для національних інтересів, безпеки, суверенітету та територіальної цілісності України.

Йдеться, зокрема, про так званий «тіньовий флот» рф. Він використовується для обходу міжнародних санкцій і перевезення нафти, нафтопродуктів, а також озброєнь.

Закон також надає СБУ та розвідці повноваження щодо виявлення та документування фактів використання суден, які підпадають під дію обмежень.

Інформацію про таких суб’єктів, а також відповідні судна, буде внесено до Державного реєстру санкцій.

☝️ Раніше у липні ГУР МОУ повідомляло про ідентифікацію ще 20 суден з «тіньового флоту» рф та 11 іранських танкерів. Загалом, у санкційному переліку вже 626 суден, задіяних у схемах обходу санкцій та нелегального експорту російської нафти.

👉 Також повідомлялось, що росія проводить незаконне перевалювання нафти у міжнародних водах неподалік Греції, задіявши для цього «тіньовий флот».