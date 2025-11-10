Понеділок, 10 Листопада, 2025
Зеленський заявив, що не боїться Дональда Трампа

Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що, на відміну від багатьох інших західних лідерів, не боїться президента США Дональда Трампа. Про це він сказав в інтерв’ю The Guardian, коментуючи свої стосунки з американським лідером та чутки про напруження під час останньої зустрічі у Вашингтоні.

Журналіст запитав Зеленського, чи боїться він Трампа. Відповідь була короткою:

📢 «Ні… Ми не вороги Америки. Ми друзі. То чому ми повинні боятися?»

Він також підкреслив, що Сполучені Штати залишаються стратегічним партнером України«дай Бог, на десятки, сотні років».

☝️ Після жовтневої зустрічі у Білому домі видання Financial Times повідомляло, нібито Трамп відкинув карти лінії фронту і наполягав, щоб Зеленський віддав путіну весь Донбас, повторюючи тези російського диктатора.

Однак шостий глава держави заперечив цю інформацію, відповідаючи з усмішкою:

📢 «Якщо ви запитуєте, чи якісь літали мапи, то нічого не літали, безумовно».

Зеленський розповів, що українська делегація під час зустрічі представила Трампу три інформаційні стенди — з поетапним планом щодо постачання зброї та санкцій, які могли б послабити москву й змусити путіна сісти за стіл переговорів.

Зеленський наголосив, що нинішні відносини з американським колегою є «конструктивними та предметними».

📢 «Я розумію, всі бояться Трампа — ну, всі у світі. І це правда, і це США — і вони лідери», — сказав Зеленський.

Цікаво, що під час інтерв’ю у Маріїнському палаці в Києві раптом зникло світло, але учасники розмови лише посміялися й продовжили бесіду.

👉 Нагадаємо, 17 жовтня Зеленський і Трамп провели зустріч у Білому домі, яка тривала понад дві години — довше, ніж очікувалося. Після неї шостий український президент мав групову телефонну розмову з європейськими лідерами.

Згодом видання Axios, посилаючись на джерела, повідомило, що Трамп відмовив у передачі Україні ракет Tomahawk, пояснивши це тим, що після розмови з путіним хоче знову робити ставку на дипломатію.

Раніше Financial Times зазначало, що зустріч у Білому домі перетворювалася на суперечку. Начебто, Трамп «постійно лаявся» та вимагав поступок щодо Донбасу.

