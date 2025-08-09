Субота, 9 Серпня, 2025
Британія та США скликають зустріч радників з безпеки щодо війни в Україні

Денис Молотов
Глава МЗС Великої Британії Девід Ламмі спільно з віцепрезидентом США Джей Ді Венсом організовують зустріч радників з національної безпеки США, країн ЄС та України для обговорення повномасштабної війни. Про це повідомляє BBC.

Нарада відбудеться у Чівнінгу — офіційній заміській резиденції британського міністра закордонних справ у графстві Кент. Саме там зараз перебуває віцепрезидент США, який розпочав свою відпустку у Сполученому Королівстві. За даними джерел, ініціатива скликання такого формату, ймовірно, виходила від Вашингтона.

Уранці прем’єр-міністр Кір Стармер провів телефонну розмову з шостим президентом України Володимиром Зеленським. За словами речника Даунінг-стріт, лідери домовилися, що майбутній захід стане «ключовим форумом» для обговорення прогресу у досягненні справедливого та стійкого миру.

📢 «Обидва лідери привітали прагнення президента Трампа покласти край цій варварській війні та погодилися, що ми маємо продовжувати тиск на путіна, щоб зупинити його незаконну війну», — зазначив речник британського прем’єра.

Раніше Зеленський наголосив, що він і Стармер налаштовані працювати над «конструктивною дипломатією та рішеннями, які можуть спрацювати».

Напередодні президент США Дональд Трамп оголосив, що його зустріч із російським диктатором володимиром путіним запланована на 15 серпня в американському штаті Аляска. Політик уточнив, що серед варіантів обговорюється можливість обміну територіями, а деталі потенційної угоди розглядатимуться впродовж найближчих днів. За словами Трампа, йдеться про поступки, які, на його думку, будуть вигідними як Україні, так і росії.

Водночас у ЗМІ з’явилася інформація, що кремль нібито готовий погодитися на припинення вогню в обмін на вихід ЗСУ зі східної частини Донецької області.

Сьогодні вранці Зеленський зробив заяву, наголосивши, що Україна не збирається дарувати жодного клаптика своєї землі окупантам. Водночас президент підкреслив, що країна відкрита до пошуку реальних рішень, які можуть забезпечити справжній мир.

