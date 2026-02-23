Понеділок, 23 Лютого, 2026
Зеленський: Україна не піде на територіальні поступки

Денис Молотов
Зеленський: Україна не піде на територіальні поступки
Володимир Зеленський під час спілкування з журналістом ВВС.

Україна не погодиться на територіальні поступки в обмін на припинення вогню з росією, оскільки глава кремля володимир путін не має наміру завершувати війну. Про це шостий президент України Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю для BBC у понеділок, 23 лютого.

📢 «Я не дивлюсь на це просто як землю. Я бачу це як відмову, послаблення наших позицій, залишення сотень тисяч наших людей, які там живуть. Саме так я це бачу. І я впевнений, що цей відступ розділив би наше суспільство. Він (путін ред.) хоче продовжувати (війну – ред.)», – заявив він.

Відповідаючи на запитання журналіста про інформацію щодо пропозицій США та росії відмовитися від близько 20% території Донецької області в обмін на припинення вогню, Зеленський відкинув такий сценарій.

📢 «Це, ймовірно, задовольнить його (путіна – ред.) на деякий час… Йому потрібна пауза… Але як тільки він оговтається, наші європейські партнери кажуть, що це може зайняти від трьох до п’яти років. На мою думку, він може оговтатися не більше ніж за пару років. Куди він піде далі? Ми не знаємо, але те, що він захоче продовжувати, – це факт», – сказав Зеленський.

Він додав, що російський диктатор, на його переконання, діятиме виключно у власних інтересах і буде вводити в оману.

Окремо в цьому ж інтерв’ю Зеленський заявив, що путін уже розпочав Третю світову війну, а головне завдання міжнародної спільноти зараз — не допустити її розгортання у повномасштабний глобальний конфлікт.

👉 Також нагадаємо, що у США розраховують на прорив у мирному процесі між Україною та росією вже найближчими тижнями. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю телеканалу Fox News.

