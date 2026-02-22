США очікують прориву в мирному процесі між Україною та рф

У США розраховують на прорив у мирному процесі між Україною та росією вже найближчими тижнями. Про це заявив спецпредставник Дональда Трампа Стів Віткофф в інтерв’ю телеканалу Fox News.

📢 «Думаю, що на рівні керівництва їм складно довести угоду до кінця. Джаред Кушнер і я сподіваємося, що винесемо на розгляд сторін кілька пропозицій, котрі зблизять їх протягом наступних трьох тижнів», — зазначив Віткофф.

За його словами, у Вашингтоні сподіваються отримати «хороші новини» щодо війни вже найближчим часом.

☝️ Можлива зустріч лідерів

Окремо він висловив сподівання на можливу зустріч між шостим президентом України Володимиром Зеленським та російським диктатором володимиром путіним.

Спецпредставник США також назвав війну безглуздою з огляду на втрати та припустив, що Україна й росія насправді не хочуть воювати одна з одною.

📢 «Вони сперечаються за цю територію. Знаєте, всі кидаються словом “гідність”. Проте, що дає вам гідність, якщо ви маєте стільки вбивств?», — додав він.

Віткофф також прокоментував свої часті зустрічі з господарем кремля, назвавши їх актуальними та важливими.

📢 «Я не думаю, що українці не погоджуються з нашою оцінкою. Вважаю, що ці зустрічі були важливими, і сподіваюся, що ми завершимо всю цю справу», — сказав він.

👉 Нагадаємо, під час мирних переговорів 17–18 лютого у Женеві українська делегація назвала неприйнятною ідею створення спільної цивільної адміністрації з росією для управління територіями. Водночас москва продовжує наполягати на передачі їй Донецької області як умови завершення бойових дій.