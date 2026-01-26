Понеділок, 26 Січня, 2026
Зеленський розкритикував темпи відновлення опалення в столиці

Денис Молотов
Зеленський розкритикував темпи відновлення опалення в столиці
Фото: шостий президент України Володимир Зеленський / Telegram

Шостий президент України Володимир Зеленський провів селекторну нараду з питань енергетики, під час якої визнав незадовільними строки відновлення теплопостачання у Києві. Про це глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі у понеділок, 26 січня.

За словами Зеленського, найскладніша ситуація наразі спостерігається в Києві та Київській області, Харкові й області, на Чернігівщині, Сумщині, Дніпровщині та в Запоріжжі.

📢 «Найбільше уваги й часу в обговоренні приділено Києву. Надзвичайно складні обставини: більш ніж 1200 багатоквартирних будинків у місті досі без опалення. Обговорили з місцевими керівниками й урядовцями, як можна допомогти найбільш оперативно. Поки що всі строки, про які говорилося, не можна вважати задовільними – треба діяти швидше», – написав Зеленський.

Він наголосив, що йдеться про значну кількість людей, які потребують негайної підтримки. Зокрема, мешканців Дарниці та інших районів лівого берега столиці.

☝️ «Визначено порядок кроків, і очікую сьогодні ж ввечері доповіді щодо термінів можливої реалізації. Доручив перевірити всі звіти щодо готовності соціальної інфраструктури, шкіл, пунктів підтримки в Києві для реальної роботи заради людей. Міністр внутрішніх справ України доповів щодо забезпечення пунктів обігріву, гарячого харчування, мобільного звʼязку», – зазначив президент.

Окремо Зеленський доручив уряду проаналізувати можливості, зокрема для Києва, терміново закупити обладнання для альтернативної генерації електроенергії та теплопостачання. За його словами, міністр енергетики, який перебуває на постійному звʼязку з міжнародними партнерами, спільно з місцевою владою має визначити перелік додаткової підтримки для України та можливості її отримання найближчими днями й тижнями.

Також шостий глава держави повідомив:

📢 «Доручив командувачу Повітряних сил ЗСУ разом з міністром оборони України визначити додаткові опції захисту для Харкова».

Зеленський подякував усім, хто залучений до відновлювальних робіт і працює в ремонтних бригадах на обʼєктах енергетики.

👉 Нагадаємо, у ніч на 24 січня росія вчергове масовано атакувала енергетичну систему України ракетами та дронами. Найбільше внаслідок ударів постраждали Київ і Харків.

Раніше також повідомлялося, що у Києві понад 800 тисяч абонентів залишилися без електропостачання через аварійні відключення.

