Субота, 24 Січня, 2026
Складна ситуація після масованого удару рф у Києві

Денис Молотов
Складна ситуація після масованого удару рф у Києві
Фото: ДСНС Київської області / пункт обігріву.

Комунальні служби та енергетики працюють над відновленням електро-, тепло- та водопостачання у Києві після нічної масованої атаки росії. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко у своєму Telegram-каналі.

☝️ За його словами, найскладніша ситуація наразі на Троєщині. У Деснянському районі близько 600 житлових будинків залишаються без електроенергії, теплопостачання та води.

📢 «Міські служби роблять усе, щоб подолати кризову ситуацію, спричинену атаками ворога, який намагається залишити столицю без світла, тепла й води», – зазначив Кличко.

У зв’язку з критичною ситуацією в Деснянському районі розгортають додаткові пункти обігріву — до вже наявних 145. Опорні пункти облаштовують, зокрема, в школах №263, №264, №306, №275 та №293.

У цих локаціях встановлюють мобільні котельні, забезпечують можливості для ночівлі — каримати та харчування. Мобільні котельні вже направлені для оперативного підключення.

Також Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) розгорне додаткові намети-пункти обігріву для допомоги мешканцям постраждалих районів столиці.

☝️ Нагадаємо, в ніч на 24 січня російські війська здійснили масовану атаку на Київ ракетами та дронами. Руйнування і пошкодження зафіксували в п’яти районах міста. За попередніми даними, загинула одна людина, ще щонайменше четверо зазнали поранень.

Згодом стало відомо про перебої зі світлом, опаленням і водопостачанням, а також про зміну руху поїздів на “червоній” і “зеленій” лініях метро.

