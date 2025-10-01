Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що Андрій Парубій удостоєний звання Героя України посмертно. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі в середу, 1 жовтня.

📢 «Внаслідок цієї війни ми започаткували ще одну традицію поваги та вдячності. За час від початку повномасштабного вторгнення найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам – українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно», – зазначив Зеленський.

Цього разу президент підписав укази про надання найвищої державної нагороди одразу чотирьом українцям. Звання Герой України посмертно отримали Андрій Парубій, Геннадій Афанасьєв, Степан Чубенко та Володимир Вакуленко.

📢 «Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні», – наголосив президент.

👉 Андрій Парубій, колишній голова Верховної Ради, був убитий 30 серпня у Львові. Його вшанували найвищою нагородою як людину, яка від початку війни активно відстоювала українську державність.

👉 Геннадій Афанасьєв – кримський активіст і публіцист, учасник громадянського спротиву російській окупації, який після ув’язнення у рф вступив до лав ЗСУ та загинув у 2022 році біля Білогорівки.

👉 Степан Чубенко – юний воротар краматорської ДЮСШ «Авангард», жорстоко закатований проросійськими бойовиками у 2014 році за свою патріотичну позицію.

👉 Володимир Вакуленко – український дитячий письменник і поет, якого окупанти вбили у травні 2022 року під час захоплення Ізюма на Харківщині.

Крім цього, у середу зеленський підписав ще низку указів про присвоєння військових і спеціальних звань. Серед відзначених – командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, який отримав військове звання бригадного генерала.