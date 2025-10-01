Середа, 1 Жовтня, 2025
Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський присвоїв Андрію Парубію звання Героя України посмертно

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що Андрій Парубій удостоєний звання Героя України посмертно. Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі в середу, 1 жовтня.

📢 «Внаслідок цієї війни ми започаткували ще одну традицію поваги та вдячності. За час від початку повномасштабного вторгнення найвище звання Героя України надавалося тільки воїнам – українцям, які проявили себе надзвичайно в бойових умовах, у захисті нашої держави, наших позицій, наших людей. 722 саме такі воїни вже стали Героями України, і з них 445 – посмертно», – зазначив Зеленський.

Цього разу президент підписав укази про надання найвищої державної нагороди одразу чотирьом українцям. Звання Герой України посмертно отримали Андрій Парубій, Геннадій Афанасьєв, Степан Чубенко та Володимир Вакуленко.

📢 «Це були особливі люди. І вони теж були захисниками – захисниками ідеї України, нашої незалежності. Їхнє життя було неоднаковим, і вони походили з різних частин нашої країни – Львівщини, Криму, Донеччини, Харківщини. Але кожен із них для багатьох тепер є уособленням саме такої України, яка зуміла проявити характер і вистояти проти росії. Шануємо всіх наших Героїв. Пам’ятаємо. І дякуємо кожному, хто своє життя присвячує Україні», – наголосив президент.

👉 Андрій Парубій, колишній голова Верховної Ради, був убитий 30 серпня у Львові. Його вшанували найвищою нагородою як людину, яка від початку війни активно відстоювала українську державність.

👉 Геннадій Афанасьєв – кримський активіст і публіцист, учасник громадянського спротиву російській окупації, який після ув’язнення у рф вступив до лав ЗСУ та загинув у 2022 році біля Білогорівки.

👉 Степан Чубенко – юний воротар краматорської ДЮСШ «Авангард», жорстоко закатований проросійськими бойовиками у 2014 році за свою патріотичну позицію.

👉 Володимир Вакуленко – український дитячий письменник і поет, якого окупанти вбили у травні 2022 року під час захоплення Ізюма на Харківщині.

Крім цього, у середу зеленський підписав ще низку указів про присвоєння військових і спеціальних звань. Серед відзначених – командир 3-го армійського корпусу ЗСУ Андрій Білецький, який отримав військове звання бригадного генерала.

