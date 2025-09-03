Зеленський проведе переговори у Данії та Франції щодо тиску на рф

Шостий президент України Володимир Зеленський оголосив, що у середу, 3 вересня, здійснить робочі візити до Данії та Франції. Про це глава держави повідомив у своєму Телеграм-каналі, підкресливши, що зустрічі з партнерами відбуватимуться на тлі чергових масштабних атак росії.

Зеленський відреагував на масований ракетно-дроновий обстріл, наголосивши, що всі необхідні служби вже залучені для ліквідації його наслідків. До роботи долучилися екстрені служби, енергетики та залізничники, які відновлюють пошкоджену інфраструктуру.

📢 «Очевидно, що це показові російські удари. путін демонструє свою безкарність. І це точно вимагає реакції світу. Тільки через відсутність достатнього тиску, передусім на економіку війни, росія продовжує цю агресію», – зазначив Зеленський.

Він підкреслив, що питання посилення міжнародного тиску стане головною темою його переговорів із західними партнерами. Саме необхідність більш рішучих заходів, які змогли б зупинити російську агресію, він планує обговорити найближчими днями.

📢 «Вже за кілька годин – Данія, саміт Україна – держави Північної Європи та Балтії. Готуємо відчутне посилення для України. Сьогодні ввечері – двосторонній формат у Франції, координуємо наші зусилля. Готуємо також формат коаліції охочих і нові кроки у відносинах із Євросоюзом та США. Дякую всім, хто допомагає. На кожен російський удар потрібна реальна відповідь», – підкреслив глава держави.

За словами шостого президента України, заплановані переговори передбачають координацію зусиль із країнами Європи та США для посилення обороноздатності України. Крім того, очікується обговорення питань безпеки, нових форматів співпраці та можливих кроків у рамках коаліції охочих.

☝️ Нагадаємо, у ніч на 3 вересня російська армія здійснила один із наймасштабніших комбінованих ударів по Україні. Загалом було випущено 526 ракет і дронів. Силам ППО вдалося знищити 430 ворожих безпілотників і 21 ракету. Однак зафіксовано влучання трьох ракет і 69 ударних дронів у 14 різних локаціях, а також падіння уламків збитих цілей на інших територіях.

👉 Також раніше міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про результати зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером.