Шмигаль провів зустріч з представником НАТО в Україні

Міністр оборони України Денис Шмигаль повідомив про результати зустрічі зі старшим представником НАТО в Україні Патріком Тернером. Основна увага була зосереджена на пошуку рішень для забезпечення пріоритетних потреб Сил оборони та розширенні міжнародної підтримки.

Шмигаль висловив вдячність країнам-членам Альянсу та його керівництву за надану допомогу. Особливо він відзначив запуск разом зі США механізму PURL, який довів свою ефективність. За його словами, завдяки цій ініціативі союзники вже профінансували закупівлю американського озброєння для України на суму 2 мільярди доларів.

На зустрічі обговорювали довгострокову підтримку в межах PURL, залучення нових партнерів та збільшення фінансування. Це критично важливо для забезпечення Сил оборони сучасним американським озброєнням.

Окремий акцент зробили на потребах України у сфері безпілотних технологій. Міністр наголосив, що до кінця 2025 року Україна має потребу у близько 6 мільярдів доларів на закупівлю ключових типів безпілотного озброєння. Йдеться про FPV-дрони, дрони-перехоплювачі, далекобійні безпілотники та ракети.

Шмигаль підкреслив важливість підтримки українських виробників у рамках програм Build in Ukraine та Build with Ukraine. За його словами, співпраця між українським оборонно-промисловим комплексом і країнами НАТО має значний потенціал, що дозволить зміцнити обороноздатність України та розвинути промислову кооперацію.

Крім того, сторони обговорили питання формування дієвих гарантій безпеки в межах ініціативи «Коаліції охочих». Учасники зустрічі наголосили, що для досягнення тривалого миру та запобігання повторній агресії росії необхідно закласти чіткі й надійні механізми міжнародних гарантій.

☝️ Нагадаємо, раніше шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що Київ очікує щомісячного фінансування в обсязі щонайменше 1 мільярд доларів у межах ініціативи PURL. Ці кошти планується спрямувати на закупівлю озброєння через механізм НАТО.

👉 Також міністр оборони України Денис Шмигаль підтвердив, що в країні розгорнуто виробництво новітніх крилатих ракет із дальністю польоту до 3000 кілометрів. Йдеться про ракети під назвою «Фламінго».