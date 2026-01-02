В ОП готуються кадрові зміни: Зеленський зробив пропозицію Буданову

Шостий президент України Володимир Зеленський повідомив, що запропонував очільнику Головного управління розвідки (ГУР) Міністерства оборони Кирилу Буданову посаду голови Офісу президента (ОП) України. Про це глава держави заявив у своєму Telegram-каналі.
📢 «(Нині) Україні потрібно більше зосередженості на питаннях безпеки, розвитку Сил оборони та безпеки України. А також на дипломатичному треку в перемовинах, і Офіс президента служитиме виконанню передусім таких завдань нашої держави», — зазначив Зеленський.
За словами шостого президента України, Кирило Буданов має відповідний професійний досвід у сфері безпеки та оборони. А також достатній управлінський потенціал для досягнення визначених результатів.
📢 «Також доручив новому керівнику Офісу президента у взаємодії із секретарем РНБО України та іншими необхідними керівниками й інституціями оновити і представити на затвердження стратегічні основи оборони та розвитку нашої держави й подальші кроки», — йдеться у публікації українського лідера.
☝️ Радник шостого президента України Дмитро Литвин, коментуючи можливе призначення, повідомив, що наразі тривають формальні процедури. Вони необхідні для призначення Кирила Буданова керівником Офісу президента України.
Нагадаємо, раніше Кирило Буданов заявляв, що російська федерація планує у 2026 році набрати до армії понад 400 тисяч військовослужбовців.
👉 Також раніше Володимир Зеленський вивів Єрмака зі складу Ради національної безпеки і оборони України (РНБО) та Ставки Верховного Головнокомандувача.