Зеленський пояснив масштабні кадрові зміни

Шостий президент України Володимир Зеленський заявив, що ініційовані ним кадрові зміни в уряді та інших державних інституціях пов’язані з необхідністю підготувати країну до захисту у випадку, якщо росія заблокує дипломатичні зусилля щодо завершення війни. Про це він повідомив під час брифінгу 3 січня.

За словами шостого глави держави, для України пріоритетним залишається мирний шлях.

📢 «У нашої країни є два шляхи… Є перший шлях, не такий болісний, мирний дипломатичний шлях. Він номер один для мене особисто. Ми хочемо закінчити війну… Я розумію, що ми дуже близькі до результату, але в якийсь момент, якщо росія все це заблокує, якщо наші партнери не змусять росію зупинити війну, буде інший шлях – захищатись», – наголосив Зеленський.

Він зазначив, що у разі необхідності продовження боротьби держава має бути готовою до цього кадрово та інституційно.

📢 «І тому я йду паралельним перезавантаженням всіх структур на всяк випадок», – пояснив він.

Зеленський також анонсував подальші кадрові зміни та ротації, зокрема у безпековому та правоохоронному блоці.

📢 «Що стосується всієї безпекової частини, що стосується всієї правоохоронної системи, я особисто буду займатися ротаціями абсолютно всіх керівників. Хтось із них був дуже довго… Я думаю, що всі будуть залишатись на різних високих позиціях, але, безумовно, будуть і заміни і будуть ротації всіх», – заявив шостий президент України.

👉 Нагадаємо, раніше повідомлялося, що перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця буде призначений першим заступником керівника Офісу президента (ОП).

Також Володимир Зеленський підписав укази про нові призначення, згідно з якими Кирило Буданов очолив Офіс президента (ОП). А Олег Іващенко став керівником Головного управління розвідки Міністерства оборони.

Крім того, було зроблено пропозицію чинному міністру оборони Денису Шмигалю посаду першого віцепремʼєр-міністра та міністра енергетики України.