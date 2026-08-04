У Молдові запровадили обмеження на використання води через обміління Дністра

У Молдові запровадили обмеження на використання водних ресурсів через критичне обміління Дністра. Влада дозволила використовувати воду передусім для потреб населення та критично важливих сфер. Про це повідомила пресслужба уряду.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з управління кризовими ситуаціями під головуванням прем’єр-міністра Василе Тофана.

Зокрема, Молдова обмежила використання питної води та води з поверхневих джерел для не першочергових потреб. Мовиться про миття вулиць і тротуарів, а також наповнення басейнів та інших рекреаційних водойм.

Регламент зрошення та захист резервів

Забір води з Дністра для зрошення сільськогосподарських земель дозволили лише у нічний час — з 21:00 до 06:00. Пріоритет матимуть садівничі культури. Контроль за використанням здійснюватимуть відповідні органи. У районах із критичним падінням рівня води Міністерство довкілля зможе тимчасово зупинити забір.

Для забезпечення безперебійного водопостачання місцева влада має активувати резервні свердловини та за потреби використати доступні кошти для їх запуску. Оператори водопостачання також посилять контроль якості води через додаткові лабораторні дослідження.

У Кишиневі компанія Apă-Canal Chișinău спільно з центральною та місцевою владою проведе необхідні роботи для збереження стабільного водопостачання міста. У разі погіршення ситуації рятувальні служби мають підготувати можливість доставки питної води автоцистернами до постраждалих населених пунктів.

Причини дефіциту та екологічна ситуація в регіоні

Нагадаємо, спільне молдовсько-українське дослідження засвідчило критичне зниження водності Дністра через потепління, зміну режиму опадів і тривалу маловодну фазу, що загрожує водозабезпеченню та екосистемам регіону.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив про зупинку єдиної в країні атомної електростанції Пакш через рекордне падіння рівня води в Дунаї — вперше за 44 роки.

👉 Також нагадаємо, що Литва викликає представника росії у Вільнюсі після атаки рф на Київ, яка пошкодила посольство країни, повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.