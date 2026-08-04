ГОЛОВНАВСІ НОВИНИПОДІЇ
ПОДІЇ

У Молдові запровадили обмеження на використання води через обміління Дністра

Денис Молотов
Денис Молотов
У Молдові запровадили обмеження на використання води через обміління Дністра
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

У Молдові запровадили обмеження на використання водних ресурсів через критичне обміління Дністра. Влада дозволила використовувати воду передусім для потреб населення та критично важливих сфер. Про це повідомила пресслужба уряду.

Відповідне рішення ухвалила Національна комісія з управління кризовими ситуаціями під головуванням прем’єр-міністра Василе Тофана.

Зокрема, Молдова обмежила використання питної води та води з поверхневих джерел для не першочергових потреб. Мовиться про миття вулиць і тротуарів, а також наповнення басейнів та інших рекреаційних водойм.

Регламент зрошення та захист резервів

Забір води з Дністра для зрошення сільськогосподарських земель дозволили лише у нічний час — з 21:00 до 06:00. Пріоритет матимуть садівничі культури. Контроль за використанням здійснюватимуть відповідні органи. У районах із критичним падінням рівня води Міністерство довкілля зможе тимчасово зупинити забір.

Для забезпечення безперебійного водопостачання місцева влада має активувати резервні свердловини та за потреби використати доступні кошти для їх запуску. Оператори водопостачання також посилять контроль якості води через додаткові лабораторні дослідження.

У Кишиневі компанія Apă-Canal Chișinău спільно з центральною та місцевою владою проведе необхідні роботи для збереження стабільного водопостачання міста. У разі погіршення ситуації рятувальні служби мають підготувати можливість доставки питної води автоцистернами до постраждалих населених пунктів.

Причини дефіциту та екологічна ситуація в регіоні

Нагадаємо, спільне молдовсько-українське дослідження засвідчило критичне зниження водності Дністра через потепління, зміну режиму опадів і тривалу маловодну фазу, що загрожує водозабезпеченню та екосистемам регіону.

Раніше прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр попередив про зупинку єдиної в країні атомної електростанції Пакш через рекордне падіння рівня води в Дунаї — вперше за 44 роки.

👉 Також нагадаємо, що Литва викликає представника росії у Вільнюсі після атаки рф на Київ, яка пошкодила посольство країни, повідомив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Пентагон терміново запросив у Конгресу $18,2 млрд на ППО

ПОЛІТИКА

Відбулось понад 190 бойових зіткнень, ворог запустив 5,5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Нічна атака рф на Київщину: постраждали п’ятеро людей, серед них дитина

ВІЙНА

Виявлено падіння другої північнокорейської ракети KN-23 в Україні

ВАЖЛИВО

Український експерт долучиться до розслідування падіння ракети у Польщі

ПОДІЇ

Фейк: Італійська мафія скуповує безпілотники, які потрапили на чорний ринок із України

СТОПФЕЙК

Україна обговорила з Британією посилення ППО

ВАЖЛИВО

Вбивство росіянами багатодітної родини біля Кривого Рогу

ВАЖЛИВО

Як пережити фінансові труднощі: покрокові поради

СУСПІЛЬСТВО

Відбулось понад 220 бойових зіткнень, ворог запустив 5,5 тис. дронів – Генштаб про ситуацію на фронті

ВІЙНА

Яку тару обирають малі виноробні для фасування продукції

СУСПІЛЬСТВО

Віткофф і Кушнер вперше планують відвідати Київ – ЗМІ

ВАЖЛИВО

Значна частина Херсона залишилася без світла – МВА

ВІЙНА

Зеленський і Трамп обговорили ППО та переговори про мир

ВАЖЛИВО

Підтримка військових та підготовка до навчального року в громадах Луганщини

ЛУГАНЩИНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип