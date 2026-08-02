Пашинян оголосив про відставку уряду Вірменії

Уряд Вірменії подасть у відставку в день першого засідання новообраних Національних зборів. Про це заявив прем’єр-міністр країни Нікол Пашинян у неділю, 2 серпня.

Відповідна процедура передбачена статтею 158 Конституції Вірменії.

📢 «Відповідно до статті 158 Конституції, у день першого засідання новообраного Національних зборів уряд подає у відставку. Нині я готуюся підписати відставку», – зазначив Пашинян.

Формальний процес формування нової влади

Мова про формальну конституційну процедуру, котра запускається після початку роботи нового складу парламенту. Після цього має відбутися формування нового уряду відповідно до встановленого порядку.

📊Результати парламентських виборів

Парламентські вибори у Вірменії відбулися 7 червня. За законом чинний Кабінет Міністрів повинен скласти повноваження. На виборах партія Пашиняна «Громадянський договір» здобула понад 49% голосів.

Міжнародна реакція та заяви лідерів після голосування

У Брюсселі результати вірменських виборів зустріли із помітним оптимізмом, розглядаючи їх як закріплення демократичного транзиту на Півдні Кавказу. Віцепрезидент Європейської комісії Кая Каллас офіційно привітала вірменський народ із вибором «європейського майбутнього», наголосивши на готовності ЄС максимально підтримувати майбутні економічні та інституційні реформи нового уряду.