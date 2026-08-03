Зеленський звільнив Ольгу Стефанішину з посади посла України в США

Шостий президент України В.О. Зеленський підписав указ №696/2026 про звільнення Ольги Стефанішиної з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки. Відповідний указ опублікували на сайті глави держави 3 серпня.

📢 «Звільнити Стефанішину Ольгу Віталіївну з посади Надзвичайного і Повноважного Посла України в Сполучених Штатах Америки», – мовиться у тексті указу.

Раніше джерела «Інтерфакс-Україна» повідомляли, що Ольга Стефанішина попросила про завершення дипломатичної служби за особистих обставин ще минулого тижня. Співрозмовник видання наголосив, що президент задоволений роботою дипломатки.

ℹ️ Стефанішину призначили на посаду указом президента України від 27 серпня 2025 року. До цього вона обіймала посаду віцепрем’єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції — міністра юстиції України, була членом Ради національної безпеки і оборони України та очолювала Комісію з питань координації євроатлантичної інтеграції України.

Заява Ольги Стефанішиної та підсумки роботи у Вашингтоні

Ольга Стефанішина підтвердила, що ухвалила рішення скласти повноваження посла України у США, назвавши це власним кроком у дописі на Facebook.

📢 «Це моє власне рішення, продиктоване особистими обставинами, про які йшлося раніше. Представляти Україну у Вашингтоні тоді, коли вона веде війну за своє існування, було найбільшою честю в моєму житті. Як раніше було честю відкривати Україні шлях до Європейського Союзу на посаді віцепрем’єрки з європейської та євроатлантичної інтеграції, просувати реформи у сфері правосуддя на посаді міністра юстиції. Я вдячна президентові України Володимиру Зеленському за цю довіру і можливості. Розраховую на його розуміння та підтримку цього рішення», – написала експосол.

Вона зауважила, що основні пункти плану, з яким приїхала до США, вже виконано, та виокремила три ключові результати діяльності дипломатичної команди:

📢 «Ми наростили постачання американської зброї та втримали підтримку саме тоді, коли політичне середовище у Вашингтоні змінювалося не на нашу користь. Ми закріпили цю підтримку в законах, які переживуть будь-яку зміну адміністрації. І, головне, ми змінили саму роль України: з країни, якій допомагають, на країну, в яку інвестують і чиї технології купують», – наголосила Стефанішина.

Також вона додала:

📢 «Зроблене командою вписане в закони і в самі відносини між нашими державами, а отже не залежить від того, хто обіймає посаду — далі лише робота над глибшим посиленням наших позицій. Щодо запитань, які останнім часом лунають у медіа. Я прокоментую їх окремо й публічно ближчим часом».

Нагадаємо

У понеділок Володимир Зеленський також призначив Рустема Умєрова головою Служби зовнішньої розвідки (СЗР). Ігоря Клименка було призначено секретарем Ради національної безпеки і оборони (РНБО).