Зеленський погодив нові операції СБУ для зниження військового потенціалу рф

Денис Молотов
Денис Молотов
Шостий президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь голови Служби безпеки України Василя Малюка. Вони детально обговорили бойову діяльність спецслужби, про що глава держави повідомив у своєму Telegram-каналі в середу, 8 жовтня.

Зеленський погодив нові операції СБУ для зниження військового потенціалу рф 📢 «Малюк доповів щодо результатів наших далекобійних ударів, які здійснюються силами СБУ. Важливо, що більшу ефективність демонструють українські далекобійні ракети-дрони. Суттєві результати маємо й у знищенні російських комплексів ППО», – написав Зеленський.

Глава держави відзначив воїнів ЦСО А СБУ, які героїчно діють на Покровському напрямку.

Зеленський погодив нові операції СБУ для зниження військового потенціалу рф 📢 «Констатуємо, що російські війська отримали наказ штурмувати наші позиції за будь-яку ціну. Відповідно, значно зріс рівень російських втрат. Тільки наші воїни СБУ і тільки на Покровському напрямку знищують зараз понад 100 окупантів на день, і це без врахування результатів дій воїнів інших складових наших Сил оборони та безпеки. Загалом за минулий місяць воїни ЦСО А СБУ ліквідували 3028 окупантів – по кожному з них маємо відповідну верифікацію», – наголосив президент.

☝️Зеленський підкреслив, що погодив нові операції СБУ, спрямовані на зменшення воєнного потенціалу російської федерації. За його словами, такі дії мають стратегічне значення для ослаблення агресора і наближення перемоги України.

Нагадаємо, кілька днів тому далекобійні дрони СБУ вразили один із провідних російських нафтопереробних заводів — «Орськнафтооргсинтез», розташований у місті Орськ, за понад 1400 км від українського кордону. Ця операція стала черговим підтвердженням того, що українські безпілотні технології досягають стратегічної глибини російської території.

👉 Також раніше у російському місті Тюмень, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України, влада повідомила про атаку безпілотників на промислове підприємство. Як зазначено в офіційному повідомленні Інформаційного центру уряду Тюменської області рф у понеділок, 6 жовтня, три БпЛА були виявлені та знешкоджені на території об’єкта в мікрорайоні Антипіно.

