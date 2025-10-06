Вівторок, 7 Жовтня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

У Тюмені на росії заявили про атаку дронів на промислове підприємство

Денис Молотов
Денис Молотов
У Тюмені на росії заявили про атаку дронів на промислове підприємство

В російському місті Тюмень, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України, влада повідомила про атаку безпілотників на промислове підприємство. Як зазначено в офіційному повідомленні Інформаційного центру уряду Тюменської області рф у понеділок, 6 жовтня, три БпЛА були виявлені та знешкоджені на території об’єкта в мікрорайоні Антипіно.

За інформацією місцевої влади, екстрені служби запобігли детонації безпілотників, а пожежі чи інші вибухи не сталося. Усі підприємства району продовжують працювати у звичному режимі, не припиняючи діяльності.

☝️ Водночас у місцевих пабліках та інформаційних Телеграм-каналах повідомляли про два вибухи, що, за словами очевидців, сталися на території промислової зони. Варто зазначити, що в мікрорайоні Антипіно розташований нафтопереробний завод (НПЗ), що належить до ключових промислових об’єктів регіону.

Раніше, у ніч проти 5 жовтня, дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово Нижегородської області рф. Це свідчить про зростання інцидентів із безпілотниками на об’єктах енергетичної та промислової інфраструктури у різних регіонах на росії.

Експерти зазначають, що подібні інциденти можуть викликати тимчасові перебої у виробництві та логістиці. Влада регіону запевняє, що усі системи безпеки працюють належним чином, а інцидент не створив загрози для населення.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Tomahawk можуть не надати Україні, але є варіант – ЗМІ

ПОЛІТИКА

росія атакувала Україну 116 ударними дронами в ніч на 6 жовтня

ВІЙНА

Ізраїль пообіцяв Катару більше його не бомбардувати

ПОЛІТИКА

Грошова допомога для жителів Міловської громади

ЛУГАНЩИНА

Масований обстріл Львова: частина міста без світла

ВАЖЛИВО

Луганський військовий ліцей у Березані провів урочисту присягу нових учнів

ЛУГАНЩИНА

росія вдарила по потягу Шостка–Київ: десятки постраждалих

ВАЖЛИВО

На фронті за добу відбулося 125 боєзіткнень: Генштаб назвав найгарячіші напрямки фронту

ВІЙНА

Скасовано виступ співачки рф нетребко у Румунії

СУСПІЛЬСТВО

Грошова допомога на лікування надана 41 жителю Лисичанської громади

ЛУГАНЩИНА

Понад 80 дітей зі Щастинської громади оздоровилися цього року

ЛУГАНЩИНА

У серпні держборг України суттєво збільшився

ЕКОНОМІКА

Китайські супутники спостерігали за Україною під час масованого удару рф

СУСПІЛЬСТВО

Грузинська влада не визнає перемогу проєвропейської партії в Молдові

ПОЛІТИКА

На фронті сталося 89 боїв, понад третина з них на Покровському напрямку – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"