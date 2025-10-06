У Тюмені на росії заявили про атаку дронів на промислове підприємство

В російському місті Тюмень, розташованому приблизно за 2000 кілометрів від України, влада повідомила про атаку безпілотників на промислове підприємство. Як зазначено в офіційному повідомленні Інформаційного центру уряду Тюменської області рф у понеділок, 6 жовтня, три БпЛА були виявлені та знешкоджені на території об’єкта в мікрорайоні Антипіно.

За інформацією місцевої влади, екстрені служби запобігли детонації безпілотників, а пожежі чи інші вибухи не сталося. Усі підприємства району продовжують працювати у звичному режимі, не припиняючи діяльності.

☝️ Водночас у місцевих пабліках та інформаційних Телеграм-каналах повідомляли про два вибухи, що, за словами очевидців, сталися на території промислової зони. Варто зазначити, що в мікрорайоні Антипіно розташований нафтопереробний завод (НПЗ), що належить до ключових промислових об’єктів регіону.

Раніше, у ніч проти 5 жовтня, дрони атакували нафтопереробний завод у Кстово Нижегородської області рф. Це свідчить про зростання інцидентів із безпілотниками на об’єктах енергетичної та промислової інфраструктури у різних регіонах на росії.

Експерти зазначають, що подібні інциденти можуть викликати тимчасові перебої у виробництві та логістиці. Влада регіону запевняє, що усі системи безпеки працюють належним чином, а інцидент не створив загрози для населення.