Сили оборони уразили військові об’єкти рф і полігон Капустін Яр

Підрозділи Сил оборони України завдали вогневого ураження по низці військових об’єктів росіян на тимчасово окупованих територіях (ТОТ) України та на території російської федерації, зокрема уражено інфраструктуру полігону Капустін Яр. Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ у четвер, 5 лютого.

☝️ На тимчасово окупованій території Запорізької області зафіксовано ураження зосередження живої сили противника на полігоні Приморський Посад у районі однойменного населеного пункту.

На Південно-Слобожанському напрямку українські воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 «Торнадо-С». Зазначається, що ця РСЗВ є легкою та універсальною версією системи «Смерч» і здатна уражати цілі на відстані до 120 км.

На ТОТ Донецької області, у районі н. п. Макіївка, Сили оборони уразили логістичний хаб російських військ.

📢 У Генштабі також повідомили, що 4 лютого підрозділи Сил оборони завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку «ахмат» у районі н. п. Кучєров Курської області рф. Зафіксовано ураження цілі.

Крім того, на території Брянської області рф, у районі н. п. Кістьор, підтверджено ураження станції радіоелектронної боротьби (РЕБ) противника.

☝️ За результатами попередніх заходів також підтверджено ураження радіолокаційної станції ЗРК С-400, завдане ударними БпЛА 4 лютого в районі н. п. Красне Білгородської області рф. Дані щодо втрат противника та масштабів пошкоджень уточнюються.

Удари по полігону на росії Капустін Яр

Окремо в Генштабі наголосили, що протягом січня Сили оборони виконали серію успішних ударів по комплексу ангарних будівель полігону Капустін Яр в Астраханській області рф. Саме там здійснюється передстартова підготовка міжконтинентальних балістичних ракет середньої дальності.

Для ураження застосовувалися ударні засоби дальнього радіуса дії українського виробництва, зокрема FP-5 «Фламінго». За наявною інформацією, частина будівель на полігоні зазнала ушкоджень різного ступеня, один з ангарів суттєво пошкоджений, а частину особового складу евакуйовано.

ℹ️ Полігон Капустін Яр в Астраханській області рф активно використовується для випробувань балістичних ракет середньої дальності «орєшнік». Також там випробовують ракети малої та середньої дальності, крилаті ракети, комплекси ППО та пускові установки С-400.

👉 Нагадаємо, у ніч проти 9 січня російські війська здійснили запуск ракети «орєшнік» саме з полігону Капустін Яр. Окупанти назвали це «помстою» за вигадану атаку на резиденцію володимира путіна. Тоді ракета уразила інфраструктурний об’єкт у Львівській області.