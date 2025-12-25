Зеленський обговорив із Павлом Палісою посилення фронту

Шостий президент України Володимир Зеленський провів зустріч із заступником керівника Офісу президента, полковником Павлом Палісою. Про це глава держави повідомив у Telegram у четвер, 25 грудня.

📢 «Доповідь Павла Паліси щодо рішень, які потрібні для посилення наших фронтових позицій та армії. За рік уже досягнуто хороших результатів у забезпеченні бригад та корпусів. Зокрема, працює програма прямої фінансової підтримки бойових підрозділів, яка спрощує закупівлі та забезпечення фронту. Також у процесі впровадження програма справедливого розподілу особового складу між бригадами, і очікуємо зараз перших детальних звітів за грудень», – написав Зеленський.

☝️ Він наголосив, що посилення фронту ЗСУ та бойових підрозділів триватиме й надалі. Окрему увагу планують приділити всебічній протидії росії, зокрема розвитку та зміцненню безпілотної складової.

📢 «Готуємо відповідні питання на Ставку найближчим часом. Підписав сьогодні також укази про відзначення наших воїнів державними нагородами. Слава Україні!» – додав глава держави.

Нагадаємо, раніше міністр оборони Денис Шмигаль повідомив, що Сили оборони України до кінця року мають отримати 3 мільйони FPV-дронів.

👉 Також було повідомлено, що кілька кандидатур на посаду командувача повітряного командування (ПК) «Південь» уже подано, і нині готується відповідне рішення.