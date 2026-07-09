Українські удари обвалили виробництво дизеля на росії до рівня внутрішнього споживання

Ефективна повітряна кампанія проти об’єктів критичної інфраструктури країни-агресора призвела до серйозних технологічних наслідків для російського паливного ринку. Українські удари по російських НПЗ призвели до різкого падіння виробництва дизельного пального на росії. Масштаби скорочення виявилися більшими, ніж у випадку з бензином. Про це повідомляє TMT із посиланням на джерела в нафтовій галузі.

Глибока криза на підприємствах змусила уряд рф повністю переглянути експортну стратегію та зосередитися виключно на забезпеченні власних потреб.

Втрата експортного потенціалу та масовані ураження заводів

Раніше росія виробляла приблизно на 40% більше дизельного пального, ніж споживала самостійно. Цей значний надлишок нафтопродуктів виробники стабільно спрямовували на експорт для отримання валютної виручки. Нині ж випуск дизеля скоротився приблизно до рівня внутрішнього попиту.

Таке стрімке падіння показників стало результатом успішних дій далекобійних систем (дієвих кінетичних санкцій регулярного характеру). За минулі два місяці ударів зазнали всі десять найбільших НПЗ на росії. Це призвело до тривалих зупинок та серйозних пошкоджень ключових виробничих потужностей.

Червневий спад та поглиблення кризи у липні

Проблеми з випуском світлих нафтопродуктів накопичувалися протягом усього початку літа. Виробництво бензину на росії у червні скоротилося на 25% у річному вимірі. Це відбулося після того, як щонайменше п’ять НПЗ зупиняли роботу через пожежі та пошкодження установок переробки нафти.

У липні ситуація на російському ринку пального могла погіршитися ще сильніше. Це пов’язано із зупинкою двох стратегічних підприємств галузі:

НПЗ Нижньогороднефтеоргсинтез: цей завод є четвертим за обсягами переробки на росії та другим за виробництвом автомобільного бензину;

цей завод є четвертим за обсягами переробки на росії та другим за виробництвом автомобільного бензину; Омський НПЗ: найбільше нафтопереробне підприємство в країні повністю зупинило переробку нафти та продаж нафтопродуктів.

Екстрена заборона експорту та реакція всередині рф

Через скорочення виробництва російський уряд уперше з 2023 року запровадив цілковиту заборону на експорт дизельного пального. Раніше аналогічні жорсткі обмеження вже діяли щодо автомобільного бензину та авіапального. Наразі всі наявні ресурси намагаються утримати всередині країни для запобігання дефіциту.

На тлі паливної кризи вчергове лунають специфічні заяви від російських публічних діячів. Нагадаємо, колишній головний санітарний лікар росії, академік РАН Геннадій Онищенко заявив, що дефіцит бензину може позитивно вплинути на екологію та здоров’я жителів москви. Проте аналітики ринку прогнозують значні збитки для російського бюджету через втрату нафтодоларів. Контроль за ситуацією на пошкоджених заводах триває.