Зеленський: мир можливий лише за умови тиску на кремль, а не лише розмов

Денис Молотов
Денис Молотов
Зеленський: мир можливий лише за умови тиску на кремль, а не лише розмов

Шостий президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні в Telegram у неділю, 19 жовтня, підкреслив: війна триває через небажання росії її завершити. Зупинити розмовами російського диктатора владіміра путіна не вийде – потрібен тиск. Він нагадав, що Україна не прагнула війни і неодноразово шукала шляхи для припинення вогню.

📢 «Україна ніколи не прагнула війни. Ми погодилися на безумовне припинення вогню, шукали можливості для миру й самі не раз пропонували світу, як зупинити удари в небі, на землі та в морі. Але саме росія постійно гальмує цей процес – маніпулює, затягує переговори, тероризує наших людей повітряними ударами, нарощує штурми на фронті. Війна триває лише тому, що москва не хоче її завершувати», — написав глава держави.

Зеленський звернув увагу на масштабні удари росіян по інфраструктурі: сотні атак щодня, тисячі ударних дронів і сотні керованих авіабомб та ракет за останній тиждень. Лише на цьому тижні росія застосувала проти України понад 3270 ударних БпЛА, 1370 керованих авіабомб (КАБ). Було запущено майже 50 ракет різних типів.

Він закликав до посилення оборони країни шляхом зміцнення ППО та розширення підтримки від партнерів.

📢 «Ми постійно посилюємо наш захист, працюємо з нашими партнерами заради зміцнення ППО: програма PURL, інвестиції в українську оборонку, двосторонні та багатосторонні формати. Зупинити розмовами путіна не вийде – потрібен тиск. Світ бачить, що росія реагує на силу, отже, мир завдяки силі може спрацювати. Україна не подарує терористам жодної винагороди за їхні злочини, і ми розраховуємо на підтримку наших партнерів саме такої позиції. Потрібні рішучі кроки від США, Європи, країн G20, G7. Потрібно захистити життя», — додав президент.

На завершення Зеленський наголосив, що наявність у ЗСУ далекобійних ракет може стати важливим інструментом тиску. Він висловив сподівання на подальшу конкретну підтримку партнерів у захисті українського неба та життів громадян.

👉 Також нагадаємо, Трамп повідомив, що зустріч із Володимиром Зеленським пройшла у теплій атмосфері та мала «дуже цікаве» обговорення.

