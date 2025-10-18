Трамп поділився враженнями від зустрічі із Зеленським

Субота, 18 Жовтня, 2025
Президент США Дональд Трамп повідомив, що його зустріч із шостим президентом України Володимиром Зеленським пройшла у теплій атмосфері та мала «дуже цікаве» обговорення. Про це він написав у своїй соцмережі Truth Social у п’ятницю, 17 жовтня.

📢 «Зустріч з президентом України Володимиром Зеленським була дуже цікавою та сердечною. Але я сказав йому, як я також наполегливо радив президенту путіну, що настав час зупинити вбивства та укласти УГОДУ!», — заявив Трамп.

☝️ За словами американського лідера, обидві сторони мають зупинитися на позиціях, які займають зараз.

📢 «Нехай обидва претендують на перемогу, нехай історія вирішує! Жодних стрілянини, жодної смерті, жодних величезних та невиправданих витрат грошей», — додав глава Білого дому.

Президент США, як і раніше, висловив переконання, що війни між Україною та росією не сталося б, якби він залишався на посаді.

☝️ Також ЗМІ повідомили, що Трамп  відмовив Зеленському у наданні далекобійних крилатих ракет Tomahawk.

Згідно з інформацією, переговори між Зеленським і Трампом у Білому домі тривали понад дві години. Після зустрічі обидва лідери залишили резиденцію президента США, а згодом Володимир Зеленський провів груповий телефонний дзвінок із європейськими партнерами.

ПОГОДА

