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На Донеччині енергетики потрапили під обстріл, поранено 12 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
На Донеччині енергетики потрапили під обстріл, поранено 12 людей
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Окупаційні російські війська продовжують здійснювати цілеспрямовані атаки на українські комунальні служби, які займаються відновленням критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. На Донеччині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл. Про це повідомило Міненерго у вівторок, 7 липня.

Обстріл стався безпосередньо під час спроб фахівців повернути електропостачання до населених пунктів області.

Стан постраждалих енергетиків

Внаслідок удару з боку загарбників значна кількість співробітників цивільного підприємства зазнала ушкоджень різного ступеня важкості. Екстрені служби оперативно провели евакуацію із небезпечної зони.

У профільному міністерстві оприлюднили дані щодо наслідків цього воєнного злочину:

📢 «Внаслідок атаки поранення отримали 12 працівників. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Ситуація з електропостачанням у регіонах країни

Проведення ремонтних робіт ускладнюється постійною загрозою повторних ударів. Раніше стало відомо, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у кількох областях тимчасово залишається без електропостачання.

Перелік областей із тимчасовими вимкненнями світла:

  • Дніпропетровська область;
  • Донецька область;
  • Сумська область;
  • Херсонська область.

Попри суттєві ризики для життя та здоров’я працівників, відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Енергетики намагаються оперативно перезаживлювати критичні об’єкти за резервними схемами.

Попередні повітряні атаки на об’єкти України

Цей обстріл відбувся на тлі тривалого повітряного тиску з боку російської федерації, яка використовує комбіновану номенклатуру засобів ураження для знищення українського енергетичного сектору.

Нагадаємо, у ніч проти 7 (з 18:00 6 липня) росія запустила по Україні 123 дрони різних типів. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але не обійшлося без влучань та руйнувань у житлових і промислових кварталах. Правоохоронні органи продовжують фіксувати всі наслідки ударів по цивільних об’єктах для подальшого розслідування.

Впродовж минулої доби, 6 липня, на фронті відбулось 255 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 71 ракету, а також здійснили 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб.

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