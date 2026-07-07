На Донеччині енергетики потрапили під обстріл, поранено 12 людей

Окупаційні російські війська продовжують здійснювати цілеспрямовані атаки на українські комунальні служби, які займаються відновленням критичної інфраструктури поблизу лінії фронту. На Донеччині під час виконання аварійно-відновлювальних робіт ремонтна бригада потрапила під російський обстріл. Про це повідомило Міненерго у вівторок, 7 липня.

Обстріл стався безпосередньо під час спроб фахівців повернути електропостачання до населених пунктів області.

Стан постраждалих енергетиків

Внаслідок удару з боку загарбників значна кількість співробітників цивільного підприємства зазнала ушкоджень різного ступеня важкості. Екстрені служби оперативно провели евакуацію із небезпечної зони.

У профільному міністерстві оприлюднили дані щодо наслідків цього воєнного злочину:

📢 «Внаслідок атаки поранення отримали 12 працівників. Постраждалих доставлено до лікарні, де їм надається уся необхідна медична допомога», – йдеться у повідомленні.

Ситуація з електропостачанням у регіонах країни

Проведення ремонтних робіт ускладнюється постійною загрозою повторних ударів. Раніше стало відомо, що внаслідок бойових дій та обстрілів енергетичних об’єктів частина споживачів у кількох областях тимчасово залишається без електропостачання.

Перелік областей із тимчасовими вимкненнями світла:

Дніпропетровська область;

Донецька область;

Сумська область;

Херсонська область.

Попри суттєві ризики для життя та здоров’я працівників, відновлювальні роботи тривають у цілодобовому режимі. Енергетики намагаються оперативно перезаживлювати критичні об’єкти за резервними схемами.

Попередні повітряні атаки на об’єкти України

Цей обстріл відбувся на тлі тривалого повітряного тиску з боку російської федерації, яка використовує комбіновану номенклатуру засобів ураження для знищення українського енергетичного сектору.

Нагадаємо, у ніч проти 7 (з 18:00 6 липня) росія запустила по Україні 123 дрони різних типів. Підрозділи ППО збили більшість ворожих цілей, але не обійшлося без влучань та руйнувань у житлових і промислових кварталах. Правоохоронні органи продовжують фіксувати всі наслідки ударів по цивільних об’єктах для подальшого розслідування.

Впродовж минулої доби, 6 липня, на фронті відбулось 255 бойових зіткнень. Окупанти завдали одного ракетного удару, застосували 71 ракету, а також здійснили 95 авіаційних ударів, скинувши 267 керованих авіабомб.