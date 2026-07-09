Уражений об’єкт у Вишневому належав «Укроборонпрому»

Вище політичне керівництво держави розпочало масштабне розслідування обставин трагедії у Київській області. Правоохоронці мають встановити правомірність розміщення військових засобів ураження поблизу цивільного житлового сектора. Шостий президент України В.О. Зеленський ввечері 9 липня повідомив, що об’єкт у Вишневому, який уразили російські ракети, був складом боєприпасів одного з підприємств «Укроборонпрому». Про це глава держави заявив під час спілкування з журналістами, передає «hromadske».

Глава держави наголосив на невідворотності жорстких юридичних та адміністративних наслідків для посадовців оборонного сектору. Зеленський висловив свої глибокі співчуття, назвавши цей ворожий удар «абсолютно жахливою ситуацією», яка призвела до великої кількості постраждалих серед місцевого населення.

Анонсовані звільнення в концерні

Глава держави підкреслив, що за фактом масштабної детонації та руйнувань у передмісті столиці вже зібрано перші матеріали від усіх профільних відомств. Він окреслив подальші кроки влади щодо розслідування інциденту:

📢 «Але співчуттів недостатньо. Я отримав усю інформацію від Служби безпеки України, Міністерства внутрішніх справ, Генеральної прокуратури. Є кримінальна справа, винні люди будуть притягнуті до кримінальної відповідальності і, безумовно, будуть звільнення в Укроборонпромі», – додав він.

Раніше Зеленський уже давав термінове доручення розвідці та СБУ детально з’ясувати всі обставини російського удару по Вишневому Київської області. Наразі слідчі вивчають внутрішню документацію підприємства.

Детонація на місці ракетного удару у Вишневому на Київщині. Наразі у місті проводиться евакуація людей із приватного сектору, триває пожежа Відео: надано hromadske pic.twitter.com/Z9Xa6c07Fx — hromadske (@HromadskeUA) July 6, 2026

Наслідки ракетного удару по житлових кварталах Вишневого

Чергова російська атака призвела до колосальних руйнувань цивільної інфраструктури через тривалу вторинну детонацію засобів ураження. У місті Вишневе під Києвом внаслідок російського ракетного удару знищено десятки будинків на п’яти вулицях.

Через серйозні ризики повторної детонації снарядів рятувальники мусили евакуювати частину місцевих мешканців. Загалом понад 500 жителів спільно з місцевою владою тимчасово були переміщені до безпечних місць. Внаслідок атаки у місті загинули семеро осіб, ще 29 зазнали поранень різного ступеня важкості.