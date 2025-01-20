Командира 155 бригади ЗСУ було затримано – СБУ

Служба безпеки України затримала колишнього командира 155-ї окремої механізованої бригади ЗСУ імені Анни Київської. Про це стало відомо з офіційного повідомлення СБУ у понеділок, 20 січня.

У пресслужбі не розголошують ім’я затриманого, однак із відкритих джерел з’ясовано, що раніше цією бригадою керував полковник Денис Рюмшин.

📢 «Як встановило розслідування, перебуваючи на посаді командира, він не інформував правоохоронні органи про значну кількість фактів самовільного залишення місця служби особовим складом, які відбувалися під час підготовки з’єднання на території Євросоюзу, а також виконання бойових завдань на східному фронті», – зазначається у повідомленні.

Наразі триває перевірка можливої наявності корупційних схем у бригаді, зокрема щодо відбору військових для проходження навчання за кордоном. Також перевіряються відомості стосовно можливих «схем» щодо випадків ухилення від виконання обов’язків служби за грошову винагороду.

Колишньому командиру бригади готують повідомлення про підозру за ч. 4 ст. 426 Кримінального кодексу України – бездіяльність військової влади в умовах воєнного стану. Ця стаття передбачає покарання до 10 років позбавлення волі.

📢 «Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин вчинення злочину та інших фігурантів, які можуть бути причетними до правопорушень», – зазначили в СБУ.

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Раніше було оприлюднено інформацію про неналежне формування та забезпечення новоствореної 155-ї бригади імені Анни Київської. Повідомлялося про численні випадки дезертирства та СЗЧ, включно із ситуаціями, що траплялися під час навчання у Франції. Державне бюро розслідувань (ДБР) відкрило провадження за фактами дезертирства та перевищення службових повноважень у 155-й бригаді.

Крім того, командувач Сухопутних військ ЗСУ Михайло Драпатий раніше доповів шостому президенту України Володимиру Зеленському про ситуацію в бригаді та про заходи, спрямовані на її виправлення.