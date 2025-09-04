За співпрацю з ворогом: «посадовцю лнр» загрожує до 10 років ув’язнення

Служба безпеки України передала до суду обвинувальні матеріали щодо ще одного так званого «високопосадовця» окупаційної адміністрації на Луганщині. Йдеться про «заступника міністра будівництва та житлово-комунального господарства лнр». Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, цей колаборант співпрацює з агресором ще з 2014 року. Відтоді він займав різні керівні посади у псевдоміністерствах бойовиків та активно долучався до створення органів влади угруповання «лнр».

Раніше його вже заочно обвинувачено у діяльності терористичної організації відповідно до ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України. Після цього злочинця оголосили в розшук.

У червні 2023 року він отримав нове «призначення» – став «заступником міністра» у структурі, яку загарбники формували під виглядом «інтеграції» окупованої Луганщини до складу рф. Це відбулося в межах реорганізації незаконних органів влади за російським законодавством.

Слідством було зібрано і повністю доведено факти його багаторічної колабораційної діяльності. Встановлено, що обвинувачений системно працював на окупантів, сприяючи їхньому контролю над регіоном.

Згідно з ч. 5 ст. 111-1 Кримінального кодексу України, за подібні злочини передбачене покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років. Додатково можливе застосування конфіскації майна.

Досудове розслідування у цій справі проводило Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях. Процесуальне керівництво здійснювала Луганська обласна прокуратура.

☝️ Також нагадаємо, що Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з тимчасово окупованої Кадіївки (раніше — Стаханов), який у 2015 році перейшов на бік ворога. Зрадник приєднався до лав так званого «міністерства державної безпеки лнр» та активно співпрацював з окупаційним режимом.