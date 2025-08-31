Понеділок, 1 Вересня, 2025
ЛУГАНЩИНА

Завершено слідство щодо зрадника з Кадіївки: загрожує 10 років тюрми

Денис Молотов
Денис Молотов


Служба безпеки України завершила досудове розслідування стосовно колишнього правоохоронця з тимчасово окупованої Кадіївки (раніше — Стаханов), який у 2015 році перейшов на бік ворога. Зрадник приєднався до лав так званого «міністерства державної безпеки лнр» та активно співпрацював з окупаційним режимом. Про це повідомила пресслужба СБУ в Луганській області.

За даними слідства, зрадник порушив присягу і добровільно погодився служити у псевдоспецслужбі бойовиків. Його призначили «оперативним співробітником т.зв. Стахановского мрв мгб лнр». На цій посаді він виконував завдання, спрямовані на «захист територіальної цілісності» терористичного угруповання.

СБУ встановила, що колаборант проводив «фільтраційні заходи» проти жителів Луганської області, намагався схиляти їх до співпраці з ворогом, а також до участі в диверсійних та розвідувальних діях проти України. Він перешкоджав українським військовим та силам АТО/ООС у звільненні окупованих територій.

Крім того, разом з іншими представниками «мгб лнр» він брав участь у рейдах у Кадіївці. Їхньою метою було виявлення місцевих мешканців із проукраїнською позицією.

👉 Підозру зраднику оголосили за двома статтями Кримінального кодексу України:
  • ч. 2 ст. 110 — посягання на територіальну цілісність і недоторканність України;
  • ч. 2 ст. 260 — участь у незаконному збройному формуванні.

Завершено слідство щодо зрадника з Кадіївки: загрожує 10 років тюрми Обвинувальний акт уже передано до суду. Сам фігурант справи переховується на тимчасово окупованій території, його оголошено у розшук.

Відповідно до українського законодавства, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років.

Оперативні та слідчі дії у справі проводили співробітники Головного управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

☝️ Також нагадаємо, що СБУ завершила масштабне розслідування і зібрала доказову базу проти 38 колаборантів, які входять до складу так званого «парламенту лнр». Усі вони ведуть системну діяльність, спрямовану на підтримку російської агресії проти України та на повну інтеграцію окупованої Луганської області до складу російської федерації.

