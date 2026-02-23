Понеділок, 23 Лютого, 2026
КРИМІНАЛ

За подвійне вбивство на Житомирщині винесено найсуворіший вирок

Денис Молотов
За подвійне вбивство на Житомирщині винесено найсуворіший вирок
Фото: Офіс Генерального прокурора / 23.02.2026

До довічного позбавлення волі засуджено мешканця Житомирської області, який убив дружину та тещу. Про це 23 лютого повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2024 року під час святкування ювілею між чоловіком і його дружиною виник конфлікт. Теща стала на захист доньки, яка скаржилася на образи та побиття.

У ході сварки жінка наказала зятю забрати речі й залишити будинок, придбаний за її кошти. У відповідь чоловік схопив ніж і завдав обом жінкам численних ударів у життєво важливі органи. Від отриманих травм вони загинули на місці.

Після скоєного, зловмисник намагався приховати злочин: забив дошкою двері до лазні, де сталося вбивство. Також він забрав залишки алкоголю, пішов у будинок, де продовжив пити та вигадувати алібі.

Дев’ятирічному синові та сусідам чоловік розповідав, що мати й бабуся нібито поїхали до Запоріжжя.

Під час судового розгляду хлопчик повідомив, що наступного ранку після трагедії бачив тіла матері та бабусі. Він сильно злякався, замкнувся в собі й кілька днів нікому нічого не говорив. Лише згодом сусіди виявили загиблих і викликали поліцію.

Спочатку, у липні 2025 року, суд призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Прокурори Житомирської обласної прокуратури оскаржили цей вирок.

Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення, визнав покарання занадто м’яким і ухвалив нове рішення — довічне ув’язнення.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов в інтересах дев’ятирічного хлопчика та присудив йому 10 млн грн моральної шкоди. Наразі дитина перебуває під опікою хрещеної, оскільки інших близьких родичів у нього не залишилося.

👉 Нагадаємо, раніше у селі Станіславчик Золочівського району Львівської області в одному з будинків виявили тіла двох дітей та їхнього батька з вогнепальними пораненнями.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

