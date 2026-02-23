За подвійне вбивство на Житомирщині винесено найсуворіший вирок

До довічного позбавлення волі засуджено мешканця Житомирської області, який убив дружину та тещу. Про це 23 лютого повідомив Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, у липні 2024 року під час святкування ювілею між чоловіком і його дружиною виник конфлікт. Теща стала на захист доньки, яка скаржилася на образи та побиття.

У ході сварки жінка наказала зятю забрати речі й залишити будинок, придбаний за її кошти. У відповідь чоловік схопив ніж і завдав обом жінкам численних ударів у життєво важливі органи. Від отриманих травм вони загинули на місці.

Після скоєного, зловмисник намагався приховати злочин: забив дошкою двері до лазні, де сталося вбивство. Також він забрав залишки алкоголю, пішов у будинок, де продовжив пити та вигадувати алібі.

Дев’ятирічному синові та сусідам чоловік розповідав, що мати й бабуся нібито поїхали до Запоріжжя.

Під час судового розгляду хлопчик повідомив, що наступного ранку після трагедії бачив тіла матері та бабусі. Він сильно злякався, замкнувся в собі й кілька днів нікому нічого не говорив. Лише згодом сусіди виявили загиблих і викликали поліцію.

Спочатку, у липні 2025 року, суд призначив обвинуваченому 15 років позбавлення волі. Прокурори Житомирської обласної прокуратури оскаржили цей вирок.

Апеляційний суд погодився з доводами обвинувачення, визнав покарання занадто м’яким і ухвалив нове рішення — довічне ув’язнення.

Крім того, суд задовольнив цивільний позов в інтересах дев’ятирічного хлопчика та присудив йому 10 млн грн моральної шкоди. Наразі дитина перебуває під опікою хрещеної, оскільки інших близьких родичів у нього не залишилося.

