Зростання економіки України: прогноз на 2026 рік погіршився

Зростання економіки України у 2026 році сповільниться до 1,2%, водночас уже у 2027 році очікується його прискорення до 4%. Про це йдеться в оновленому прогнозі Світового банку, оприлюдненому 9 квітня в Економічному огляді Європи та Центральної Азії.

📢 «Очікується, що зростання економіки України цього року сповільниться до 1,2% через зростання цін на енергоносії, посилення воєнних дій, обмеження робочої сили і фіскальний тиск», – зазначається у документі.

☝️ Таким чином, зростання економіки України зазнає суттєвого уповільнення порівняно з попередніми роками. Негативна тенденція пов’язана з комплексом внутрішніх і зовнішніх факторів.

Як нагадали у Світовому банку, у жовтні 2025 року прогноз на 2026 рік вже було переглянуто у бік зниження — з 5,2% до 2%. Тоді як очікування на 2027 рік, навпаки, покращили — з 4,5% до 5%.

Водночас фактична динаміка економіки у попередні роки також демонструє тенденцію до уповільнення. Зокрема, у 2025 році зростання реального ВВП України становило 1,8%, що менше за показники 2024 року (3,2%) та 2023 року (5,5%).

Номінальний валовий внутрішній продукт країни у 2025 році досяг 8,93 трильйона гривень.

Попри складні умови, прогноз на 2027 рік передбачає відновлення темпів. Це може свідчити про поступову адаптацію економіки до викликів воєнного часу та стабілізацію ключових макроекономічних показників.

