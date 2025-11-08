За ніч зафіксовано понад 500 засобів повітряного нападу рф

У ніч на 8 листопада росія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для атаки окупанти застосували ударні безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

📢 «Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу – 45 ракет (із них 32 — “балістика”) та 458 БпЛА різних типів (близько 300 — “шахеди”)», — зазначили у повідомленні.

За уточненими даними, ворог атакував із різних напрямків — Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також із Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

Загалом зафіксовано:

458 ударних безпілотників типів «Shahed» та «Гербера»;

типів «Shahed» та «Гербера»; 25 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», запущених із території Курської, Воронезької та Ростовської областей рф;

«Іскандер-М/KN-23», запущених із території Курської, Воронезької та Ростовської областей рф; 10 крилатих ракет «Іскандер-К»;

«Іскандер-К»; 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», випущених із Тамбовської області;

Х-47М2 «Кинджал», випущених із Тамбовської області; 3 ракети «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря.

Основні напрями ударів припали на Київську, Дніпропетровську та Полтавську області.

☝️ Станом на 10:00 ранку, українські сили протиповітряної оборони збили або подавили 415 повітряних цілей, зокрема:

406 ударних дронів типів «Shahed» та «Гербера»;

типів «Shahed» та «Гербера»; 9 ракет різних типів.

Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 безпілотників на 25 локаціях у різних регіонах країни. Крім того, уламки збитих повітряних об’єктів впали ще на чотирьох територіях.

Інформація щодо падіння або влучання ще десяти ракет наразі уточнюється.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. У кількох районах Київщини та Полтавщини сталися займання.

📢 «Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла», — наголошують у ЗСУ.

👉 Нагадаємо, вночі рятувальники виїжджали на кілька викликів унаслідок ворожої атаки на Київ. На одному з місць горіли чотири автомобілі, повідомили в ДСНС.