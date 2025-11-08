Субота, 8 Листопада, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВІЙНА
ВІЙНА

За ніч зафіксовано понад 500 засобів повітряного нападу рф

Денис Молотов
Денис Молотов
За ніч зафіксовано понад 500 засобів повітряного нападу рф

У ніч на 8 листопада росія завдала масованого комбінованого удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Для атаки окупанти застосували ударні безпілотники, ракети повітряного, наземного та морського базування. Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

📢 «Радіотехнічними військами Повітряних сил виявлено та здійснено супровід 503 засобів повітряного нападу – 45 ракет (із них 32 — балістика”) та 458 БпЛА різних типів (близько 300 — “шахеди”)», — зазначили у повідомленні.

За уточненими даними, ворог атакував із різних напрямків — Курськ, Міллерово, Орел, Приморсько-Ахтарськ (рф), а також із Гвардійського на тимчасово окупованій території Криму.

Загалом зафіксовано:
  • 458 ударних безпілотників типів «Shahed» та «Гербера»;
  • 25 балістичних ракет «Іскандер-М/KN-23», запущених із території Курської, Воронезької та Ростовської областей рф;
  • 10 крилатих ракет «Іскандер-К»;
  • 7 аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал», випущених із Тамбовської області;
  • 3 ракети «Калібр», випущені з акваторії Чорного моря.

Основні напрями ударів припали на Київську, Дніпропетровську та Полтавську області.

☝️ Станом на 10:00 ранку, українські сили протиповітряної оборони збили або подавили 415 повітряних цілей, зокрема:

  • 406 ударних дронів типів «Shahed» та «Гербера»;
  • 9 ракет різних типів.

За ніч зафіксовано понад 500 засобів повітряного нападу рф Зафіксовано влучання 26 ракет та 52 безпілотників на 25 локаціях у різних регіонах країни. Крім того, уламки збитих повітряних об’єктів впали ще на чотирьох територіях.

Інформація щодо падіння або влучання ще десяти ракет наразі уточнюється.

Унаслідок нічної атаки пошкоджено об’єкти енергетичної інфраструктури, приватні будинки та автомобілі. У кількох районах Київщини та Полтавщини сталися займання.

📢 «Країна-терорист цілеспрямовано атакує критичну інфраструктуру, намагаючись залишити нас без світла та тепла», — наголошують у ЗСУ.

👉 Нагадаємо, вночі рятувальники виїжджали на кілька викликів унаслідок ворожої атаки на Київ. На одному з місць горіли чотири автомобілі, повідомили в ДСНС.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На фронті відбулося 103 бойові зіткнення: у Генштабі розповіли, де ворог діє найактивніше

ПОДІЇ

Дрон рф ударив по маршрутці у Херсоні — постраждала дитина

ВІЙНА

НАТО перевищило рф за темпами виробництва боєприпасів — Рютте

ВАЖЛИВО

Кабмін провів антикризове засідання для підготовки енергосистеми до зими

ВЛАДА

У США пояснили ядерні випробування Трампа

ПОЛІТИКА

Латвія передала Україні 21 бронетранспортер Patria

ВАЖЛИВО

Швеція заявляє про прогрес у фінансуванні угоди щодо Gripen

ВАЖЛИВО

Естонія допоможе Україні зміцнити ППО та забезпечити Starlink

ВЛАДА

У Дніпрі запровадили мораторій на російськомовний контент у публічному просторі

ПОДІЇ

Німеччина збільшить допомогу Україні на 3 млрд євро у 2026 році

ВАЖЛИВО

Курси англійської мови для підлітків: як знайти найкращу програму навчання

СУСПІЛЬСТВО

У Мексиці чоловік домагався Президента

ПОДІЇ

Rheinmetall відтермінував запуск заводу в Україні

ВАЖЛИВО

Генштаб: на Покровському напрямку – третина всіх боїв, ворог активний сьогодні на Куп’янському

ВІЙНА

СБУ навчає школярів Луганщини розпізнавати вербувальників ФСБ

ОСВІТА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ

© "Ірта-fax" - ГО "ВІЛЬНИЙ СХІД"