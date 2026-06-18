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В кремлі «підгарає»: Трампа «накачували» ідеями підтримки України

Денис Молотов
Денис Молотов
В кремлі «підгарає»: Трампа «накачували» ідеями підтримки України
Ілюстративне фото з відкритих джерел / юрій ушаков

Європейські лідери на саміті G7 у Франції «накачували» президента США Дональда Трампа «шкідливими ідеями». Про це відкрито сказав помічник російського диктатора володимира путіна юрій ушаков в коментарі місцевим пропагандистам в четвер, 18 червня.

Влада на росії продемонструвала явне невдоволення результатами міжнародних дипломатичних зустрічей лідерів провідних демократій світу. У москві уважно стежили за перебігом обговорення «українського питання».

Так, на пряме запитання пропагандистів, чи можуть європейські лідери реально впливати на американського президента, представник кремля відповів:

📢 «Європейці чинять некорисний вплив, це зрозуміло, але Трамп теж сильний політик і дотримується своїх поглядів».

Позиція кремля щодо «української теми» та очікування візитів

За словами помічника російського диктатора, українська тематика була однією з центральних під час засідань світових лідерів. Це викликає серйозне занепокоєння у вищому керівництві російської федерації.

Ключові тези з виступу юрія ушакова перед журналістами:
  • «Українська тема активно обговорювалася під час засідання саміту “сімки”»;
  • за його припущенням, Трампа активно накачували «некорисними, якщо не шкідливими ідеями»;
  • чиновник офіційно констатував, що після саміту у Франції прямих контактів між росією і США поки не було;
  • водночас у москві дуже сподіваються на швидкий візит представників Трампа – Стіва Віткоффа і Джареда Кушнера;
  • ушаков також цинічно заявив, що успішні удари ЗСУ по росії наразі не наближують особисту зустріч володимира путіна і Володимира Зеленського.

російська сторона продовжує шукати кулуарні шляхи комунікації з новою американською адміністрацією. Для цього використовуються неофіційні канали та посередники.

Рішення «Великої сімки», які викликали лють рф

Головною причиною такої гострої реакції москви стали реальні результати зустрічі лідерів. Країни Заходу продемонстрували повну єдність у питаннях розширення військово-технічної допомоги Силам оборони України.

Як відомо, у спільній заяві за підсумками саміту лідери країн G7 офіційно заявили про:
  • значне збільшення постачання Україні сучасних систем протиповітряної оборони (ППО);
  • передачу додаткових партій дефіцитних ракет-перехоплювачів для захисту неба;
  • збільшення обсягів відвантаження високоточної далекобійної зброї різних типів;
  • готовність розглянути можливість надання ліцензій на виробництво такої зброї безпосередньо в Україні.

Саме перехід союзників до довгострокового військово-технічного співробітництва з Києвом руйнує плани кремля щодо затяжної війни. Подальші дипломатичні кроки сторін будуть залежати від позиції Вашингтона.

👉 Також нагадаємо, що після української нічної атаки москву накрив густий дим, очевидці повідомляють про масштабні пожежі на промислових об’єктах.

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