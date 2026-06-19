Через атаку рф на Дніпропетровщині загинула 8-річна дівчинка

росіяни вранці у п’ятницю, 19 червня, атакували Павлоград, що на Дніпропетровщині, внаслідок чого загинула 8-річна дівчинка. Ще одна людина дістала поранень. Про наслідки ранкової атаки рф повідомив начальник обласної військової адміністрації Олександр Ганжа на своєму Telegram-каналі.

Ворог продовжує цілеспрямовано нищити житлові квартали та соціальну інфраструктуру українських міст. На місцях прильотів наразі працюють екстрені служби та медики.

Наслідки ворожого обстрілу Павлограда

Ранковий удар по місту спричинив масштабні руйнування та пожежі у приватному секторі. Рятувальники оперативно займаються ліквідацією осередків горіння.

Поточні дані щодо постраждалих та руйнувань у Павлограді:

внаслідок вибуху російського снаряда обірвалося життя 8-річної дитини;

поранену 49-річну жінку невідкладно госпіталізували до медичного закладу. Стан постраждалої жінки лікарі наразі оцінюють як середньої тяжкості;

через ворожий удар на території міста миттєво зайнялися два приватні будинки;

одна житлова оселя мирних мешканців повністю зруйнована вибуховою хвилею.

Масштабні руйнування у трьох районах Дніпропетровщини

Упродовж доби російські війська завдали ударів по трьох районах Дніпропетровщини, використовуючи артилерію та безпілотники. У результаті обстрілів пошкоджено приватні будинки, промислове підприємство, спортивну школу та поштове відділення. Про це також вранці у п’ятницю, 19 червня, повідомив глава області.

Наслідки зафіксованих ворожих ударів:

Нікопольський район: руйнівного удару ворога зазнала Нікопольщина, де постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. У Нікопольському районі було вщент зруйновано підприємство, відділення пошти, кілька приватних будинків і автомобіль;

руйнівного удару ворога зазнала Нікопольщина, де постраждали Нікополь, Червоногригорівська, Покровська, Мирівська та Марганецька громади. У Нікопольському районі було вщент зруйновано підприємство, відділення пошти, кілька приватних будинків і автомобіль; Синельниківський район: ворожі обстріли безпосередньо торкнулися Дубовиківської та Васильківської громад. На Синельниківщині суттєво пошкоджено будівлю місцевої спортивної школи та іншу нежитлову споруду.

Попередні балістичні обстріли обласного центру

Військова ситуація в регіоні залишається напруженою вже кілька днів поспіль. Окупанти активно застосовують важке далекобійне озброєння по промислових центрах.

Нагадаємо, напередодні російські загарбники атакували місто Дніпро балістичними ракетами. Унаслідок цього обстрілу було пошкоджене приватне підприємство. Також дістали поранень різного ступеня важкості четверо людей. Постраждалим надається необхідна медична допомога, триває фіксація злочинів армії рф.

👉 За минулу добу на фронті відбулося 248 бойових зіткнень. Найзапекліші бої точилися на Покровському та Костянтинівському напрямках, де російські війська здійснили найбільше атак.