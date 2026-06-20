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За даними Національної поліції на Сумщині поранено 13 людей

Денис Молотов
Денис Молотов
За даними Національної поліції на Сумщині поранено 13 людей
Фото: наслідки російських ударів на Сумщині / Нацполіція / 20.06.2026

Протягом минулої доби внаслідок російських атак на Сумщині постраждали щонайменше тринадцять людей, інформує пресслужба Національної поліції України вранці у суботу, 20 червня, у Telegram-каналі.

Окупаційна російська армія продовжує здійснювати щоденний терор мирного населення Сумської області. Загарбники активно застосовують проти цивільних громад широкий спектр озброєння, включаючи важку авіацію та ударні безпілотні апарати.

Як уточнюють у відомстві, у Білопільській громаді керована авіабомба травмувала 77-річного чоловіка. У Глухівській громаді через удари безпілотників було поранено 35-річну жінку, а також зазнали травм 20-річний чоловік та жінки віком 42 і 44 роки. Медики надали усім потерпілим невідкладну допомогу.

Географія ворожих ударів та постраждалі у громадах

Обстріли зафіксовано у кількох районах області. Ворожі дрони атакували як житлові квартали, так і цивільний транспорт на автомобільних дорогах.

  • У Тростянецькій громаді атака безпілотного літального апарата спричинила травми у 40-річного чоловіка, а також викликала гостру реакцію на стрес у 42-річної жінки.
  • У Путивльській громаді через удари ворожого безпілотника постраждали чоловіки віком 21, 31, 34 та 35 років.
  • У Березівській громаді обстріл автомобіля безпілотним апаратом призвів до травмування двох жінок, яким 26 і 44 роки.

Правоохоронці задокументували всі руйнування та наслідки «прильотів». За фактами порушення законів та звичаїв війни відкриті кримінальні провадження.

Важка ситуація з обстрілами на Донеччині

Аналогічна напружена ситуація зі щоденними обстрілами цивільної інфраструктури зберігається і на східному фланзі оборони країни. Ворог не припиняє артилерійські та ракетні нальоти.

Нагадаємо, протягом минулої доби російські війська здійснили атаки на території Донецької області, внаслідок чого загинули троє місцевих мешканців, а ще 13 осіб зазнали поранень. Влада вчергове закликає людей з прифронтових зон не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

👉 Також було повідомлено, що вранці у суботу, 20 червня, ворожий ударний БпЛА типу «шахед» атакував автозаправну станцію на півдні Одещини. Через удар загорівся газовоз та будівля операторської АЗС.

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