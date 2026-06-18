НБУ ухвалив рішення залишити облікову ставку на колишньому рівні

Національний банк України (НБУ) ухвалив рішення зберегти облікову ставку на рівні 15%. Про це офіційно повідомляється на сайті регулятора у четвер, 18 червня.

Правління банку вважає таку монетарну політику найбільш оптимальною в теперішніх макроекономічних реаліях. Фінансова система продемонструвала достатню стійкість до внутрішніх та зовнішніх викликів.

📢 «Це рішення забезпечує достатню жорсткість поточних монетарних умов, а також враховує жвавий попит на гривневі інструменти для заощаджень та послаблення ризиків, пов’язаних з війною на Близькому Сході і недостатністю зовнішнього фінансування», – йдеться в оприлюдненому повідомленні.

Поточні значення основних робочих ставок

Регулятор окремо уточнив, що так само повністю збережені всі інші основні робочі фінансові інструменти. Вони продовжують діяти на раніше затверджених фінансових умовах.

Затверджені робочі фінансові ставки на поточний період:

ставка за депозитними сертифікатами (ДС) «овернайт» наразі становить 15% річних;

відсоткова ставка за довгостроковими 3-місячними ДС зафіксована на рівні 18,5% річних;

вартість кредитів рефінансування «овернайт» для комерційних банків становить 19% річних.

НБУ водночас відкрито заявив про свою повну готовність підвищити облікову ставку в разі посилення фундаментального цінового тиску. Це необхідно, щоб зберегти контроль над інфляційними очікуваннями та повернути загальну інфляцію до затвердженої стратегічної цілі 5%. Нове рішення щодо облікової ставки буде базуватися на основі липневого макроекономічного прогнозу регулятора.

Історія змін облікової ставки в Україні

Теперішня фіксація є продовженням монетарного курсу, визначеного на початку поточного року. Попередні періоди відзначалися вищою динамікою переглядів вартості грошей.

Хронологія етапів зміни облікової ставки регулятором:

У січні — НБУ вперше за останні 10 місяців змінив облікову ставку, суттєво знизивши її до 15%;

з того часу фінансова ставка залишається стабільною і більше не змінюється на засіданнях правління;

раніше регулятор тричі поспіль підвищував цей показник для стримування ринкових ризиків;

останнє підняття ставки відбулося під час засідання у березні 2025 року;

до цього Нацбанк тривалий час утримував її пів року на стабільному рівні 13% річних;

до рівня 13% показник був знижений з початкових 25% з липня 2023 року загалом у сім етапів.

ℹ️ Що таке облікова ставка та як вона впливає на життя громадян

Облікова ставка – це головний еквівалент вартості грошей в національній економіці. За цією базовою ставкою НБУ надає кредитні кошти комерційним банкам, а ті, у свою чергу, кредитують фізичних та юридичних осіб.

Отже, облікова ставка безпосередньо впливає на підсумкову вартість абсолютно всіх кредитних ресурсів у країні. Підвищення облікової ставки зазвичай говорить про зростання рівня інфляції та падіння темпів економічного зростання в країні. Поточне збереження показника покликане стабілізувати ринкові очікування бізнесу.