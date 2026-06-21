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Ще 36 жителям Сіверськодонецької громади надано допомогу на лікування

Денис Молотов
Денис Молотов
Ще 36 жителям Сіверськодонецької громади надано допомогу на лікування
Фото: Луганська обласна військова адміністрація (ОВА).

Ще 36 жителям Сіверськодонецької громади призначено грошову допомогу на лікування. Про це офіційно повідомили представники міської військової адміністрації Луганської області, звітуючи про реалізацію заходів соціального захисту населення в умовах евакуації.

Місцева влада продовжує системно підтримувати своїх земляків, які опинилися у скрутному становищі через проблеми зі здоров’ям. Фінансова підтримка дозволить переселенцям частково компенсувати витрати на придбання медикаментів та проведення складних медичних маніпуляцій.

Загальна сума затверджених виплат для цієї групи громадян склала 307 250 грн. Ці гроші безпосередньо надаються у межах реалізації Комплексної цільової програми Сіверськодонецької міської територіальної громади «Турбота» на 2026 рік. Розподіл коштів відбувся на основі раніше розглянутих заяв.

📝 Умови компенсації та категорії медичних витрат

Ця фінансова допомога спрямовується на відшкодування витрат, понесених протягом 12 місяців перед безпосереднім зверненням за призначенням допомоги внаслідок певних захворювань або оперативних лікувань. Програма охоплює як планові хірургічні втручання, так і тривалу терапію хронічних хвороб.

Завдяки залученню коштів місцевого бюджету, мешканці громади, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, отримують додатковий дієвий інструмент для відновлення власного здоров’я.

☎️ Контакти та правила подачі документів для отримання виплат

Оформити заявку на отримання компенсації можуть громадяни, які мають офіційну реєстрацію в населених пунктах громади та підготували необхідний пакет документів.

🌍Детально з усіма чинними умовами надання одноразової грошової допомоги можна ознайомитись на офіційному вебпорталі за цим 👉 посиланням.

Також для отримання додаткових роз’яснень щодо процедури подачі звернення, переліку необхідних медичних довідок та статусу виплат громадяни можуть звертатися за телефонами гарячої лінії:

  • 099 035 43 49 або 095 572 34 67.

📌 Нагадаємо, що стартував прийом документів для отримання матеріальної допомоги від Старобільської громади з нагоди Дня знань родинам з дітьми у розмірі 5 тисяч гривень.

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