Середа, 17 Вересня, 2025
З російської окупації повернули 16 українських дітей

Денис Молотов
Відразу 16 українських дітей повернули з тимчасово окупованих територій (ТОТ) у межах президентської ініціативи Bring Kids Back UA. Про це повідомив глава Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак у понеділок, 15 вересня.

📢 «Вони провели роки під тиском окупаційної влади, у страху та приниженнях, але сьогодні вже перебувають у безпеці на вільній українській землі», – написав Єрмак.

За його словами, серед звільнених – дівчина, яка жила у постійному страху за свою маму. Жінку тримали три доби у підвалі без їжі та води лише через те, що батько дитини служить у ЗСУ.

Ще одного підлітка росіяни без відома батьків замість школи відвели до військкомату та поставили на облік.

☝️ Окрема історія стосується дворічної дівчинки: з високою температурою її не пропустили до лікарні, і мати змушена була нести дитину через понтонний міст у темряві.

Єрмак наголосив, що тепер усі врятовані діти разом із родинами отримують допомогу та підтримку: відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та починають нове життя у безпеці.

👉 Раніше, 5 вересня, також вдалося повернути велику групу українських дітей. Серед них були ті, кого примушували співати гімн рф і брати участь у зустрічах із російськими військовими в рамках пропаганди.

До цього з окупації повернули ще дві групи громадян. Один хлопець був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, а інші перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

