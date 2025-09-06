В Україну повернули дітей у межах ініціативи Bring Kids Back UA

З тимчасово окупованих територій (ТОТ), які перебувають під контролем російських загарбників, в Україну вдалося повернути велику групу дітей. Це стало можливим завдяки державній ініціативі президента України Bring Kids Back UA, повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак.

Серед повернених – сестри, яких окупаційна влада намагалася відправити в інтернат після смерті матері. Також додому повернули дітей, яких змушували співати гімн російської федерації та брати участь у зустрічах із військовими, організованих у пропагандистських цілях.

До України повернувся і підліток, якого, попри серйозні проблеми зі здоров’ям, примусово поставили на військовий облік. Його матір, за словами Єрмака, окупанти принижували через відмову відправити дітей на мілітаризовані заходи.

Зараз усі діти відновлюють документи, проходять психологічну реабілітацію та отримують необхідну допомогу для початку нового життя у вільній Україні.

📌 Нагадаємо, раніше в рамках ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути ще одну групу українських дітей і молоді віком від 3 до 18 років із тимчасово окупованих територій та території росії.

☝️ До цього вже відбулося кілька повернень: зокрема, один хлопець був незаконно відправлений до військового табору без згоди матері, а інші діти перебували під постійною загрозою примусової мобілізації.

👉 Також раніше у Нью-Йорку у п’ятницю, 29 серпня, відбулося скликане Україною засідання Ради Безпеки ООН. На ньому прем’єр-міністр Юлія Свириденко продемонструвала світовій спільноті фотографії дітей, які загинули внаслідок російських атак по Києву.