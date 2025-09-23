Вівторок, 23 Вересня, 2025
Високий ризик ескалації: верховна представниця ЄС про дії росії

Денис Молотов
Високий ризик ескалації: верховна представниця ЄС про дії росії

Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас висловила серйозне занепокоєння щодо частих порушень повітряного простору ЄС із боку росії. Про це вона повідомила журналістам в Нью-Йорку після неформальної зустрічі міністрів закордонних справ ЄС, передає Укрінформ.

Каллас підкреслила, що такі дії росії створюють ризики, які можуть вийти з-під контролю.

📢 «Зрозуміло, що росія випробовує нас, наскільки далеко вона може зайти. Вона також намагається посіяти страх у наших суспільствах, що якщо ми підтримуватимемо Україну, то ця війна пошириться на інші території. І тому ми повинні бути дуже твердими в цьому питанні зараз», – зазначила Каллас.

Вона також наголосила на систематичній відмові москви від дипломатії.

📢 «Перспективи миру зменшуються з кожним російським авіаударом, неодноразовими порушеннями москвою повітряного простору Європейського Союзу та ризиковими ситуаціями, які можуть вийти з-під контролю», – сказала Каллас. І додала, що росія демонструє «абсолютну зневагу до будь-яких спроб дипломатії».

Каллас звернула увагу, що наслідки таких провокацій виходять за межі Європи, адже москва щодня порушує принципи Статуту ООН.

На неформальній зустрічі також були присутні міністри закордонних справ Мексики, Індії та Бразилії, що додало міжнародного виміру обговоренню.

Євросоюз закликає партнерів до єдності та рішучих заходів, аби не допустити подальшої ескалації.

У контексті останніх подій Великобританія, як відомо, заявила про готовність реагувати на порушення свого повітряного простору. Це підсилює тиск на союзників у плані скоординованих дій. Каллас закликала зберігати тверду позицію й посилювати координацію на рівні НАТО і ЄС.

☝️ Також нагадаємо, що У Німеччині в ніч на понеділок було серйозно порушено рух поїздів між Кельном і Дюссельдорфом. Причиною стала атака на інфраструктуру: невідомі відкрили підземний кабельний колодязь та перерізали всі кабелі.

