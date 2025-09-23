Вівторок, 23 Вересня, 2025
Пошкодження кабелів спричинило збої у русі поїздів західної Німеччини

У Німеччині в ніч на понеділок було серйозно порушено рух поїздів між Кельном і Дюссельдорфом. Як повідомляє Welt, причиною стала атака на інфраструктуру: невідомі відкрили підземний кабельний колодязь та перерізали всі кабелі.

У результаті з ладу вийшла сигнальна станція в Леверкузені, що спровокувало перебої на одній із головних залізничних магістралей уздовж Рейну. За даними залізничників, пошкодження кабелів зафіксували щонайменше у двох місцях неподалік Леверкузена.

Спершу поліція розцінювала інцидент як вандалізм. Проте після аналізу ситуації правоохоронці змінили версію і заявили, що не можна виключати політично мотивованого нападу на критично важливу інфраструктуру. До розслідування інциденту приєдналася служба державної безпеки.

Через пошкодження залізничники змушені були перенаправляти поїзди або замінювати їх автобусними перевезеннями. Пасажири витрачали на дорогу значно більше часу, ніж зазвичай, а затримки стали масовими.

Проблеми поширилися й на північ країни: порушення роботи контактної мережі призвело до серйозних обмежень. Потяги між Гамбургом і Берліном було скасовано, а сполучення між Гамбургом і Ганновером перенаправлено. Частина поїздів курсувала із затримками до 50 хвилин, деякі рейси – зовсім скасували.

☝️ Цього ж дня у Данії було зупинено роботу столичного аеропорту через дрони: щонайменше 15 рейсів перенаправили в інші аеропорти. Також увечері в Осло (Норвегія) дрони помітили над військовою зоною фортеці Акерсхус.

👉 Також нагадаємо, що Україна підтримає Естонією на Радбезі ООН. Україна звернулася до Південної Кореї, яка нині головує в Раді безпеки ООН, із проханням долучитися до засідання та озвучити позицію Києва.

