ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

G7: Британія уклала ядерну угоду з Україною

Денис Молотов
Денис Молотов
G7: Британія уклала ядерну угоду з Україною
Ілюстративне фото з відкритих джерел.

Британія на саміті G7 оголосила нові санкції проти росії та уклала ядерну угоду з Україною. Про це повідомляє авторитетне міжнародне видання Politico та офіційний сайт британського уряду.

Перша робоча сесія саміту лідерів «Групи семи» була повністю присвячена питанню миру та безпеки для України і Європи. За словами офіційних осіб, британський прем’єр Кір Стармер закликатиме лідерів G7 спільно зробити набагато більше для забезпечення справедливого і тривалого миру.

Перехоплення танкера та нові санкції проти тіньового флоту рф

Новий великий британський пакет санкцій безпосередньо спрямований проти функціонування «тіньового флоту» росії. Обмеження будуть оголошені після першого успішного перехоплення підсанкційного танкера британськими силами у вихідні.

Економічний пакет містить кілька жорстких обмежувальних заходів:
  • під санкції потрапляють міжнародні фінансові мережі, що використовуються для обходу обмежень;
  • блокуються канали, через які здійснювалося постачання зброї та обладнання для армії рф;
  • запроваджується пряме ембарго на кілька суден, що перевозять санкційний російський скраплений природний газ (ЗПГ).

Лондон прагне максимально перекрити приховані фінансові потоки кремля, які дозволяють фінансувати продовження агресивних дій на європейському континенті.

Постачання урану для «Енергоатома» та фінансова підтримка

Окремим стратегічним досягненням двосторонніх перемовин стало посилення української енергетичної стійкості. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та шостий президент України В.О. Зеленський офіційно домовилися про постачання збагаченого урану для українського ядерного оператора «Енергоатом» – на наступні два роки.

Параметри реалізації підписаного енергетичного контракту:
  • угоду безпосередньо реалізує відома британська компанія Urenco;
  • проєкт отримав фінансову підтримку у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів від державного агентства UK Export Finance;
  • паливо забезпечить стабільну та безперебійну роботу українських атомних електростанцій під час майбутніх опалювальних сезонів.

📢 «Агресія росії загрожує не тільки Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Британія посилює тиск – перекриває доходи, що живлять війну путіна, і забезпечує Україну енергією на зими попереду», – заявив британський прем’єр Кір Стармер.

Нагадаємо, що в самому уряді Сполученого Королівства нещодавно відбулися важливі кадрові перестановки. Як ми вже писали раніше, Кір Стармер постановив Дена Джарвіса новим міністром оборони країни. На цій стратегічній посаді він офіційно замінив свого попередника Джона Гілі. Нове керівництво оборонного відомства повністю підтримує курс на всебічну інтеграцію військової та енергетичної допомоги для захисту територіальної цілісності в України.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз продовжив на рік санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію росією українського Криму та міста Севастополь.

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

Скільки років знадобиться Україні на виконання критеріїв ЄС

ВАЖЛИВО

На фронті зафіксовано 241 боєзіткнення, Сили оборони уразили 17 районів зосередження ворога – Генштаб

ВІЙНА

YouTube блокує рекламу коледжу на росії, де збирають дрони

СУСПІЛЬСТВО

На росії зняли обмеження з ігрової платформи Roblox

ПОДІЇ

Правда про віру вимірюється не словами, а вчинками – Лубінець про атаку на Лавру

ПОДІЇ

Дрон рф у Сумах впав на залізничному вокзалі: є постраждалі

ВІЙНА

Менш як 200 працівників критично важливих підприємств Луганської області мають бронювання

ЛУГАНЩИНА

Як Fire Point допомагає виснажувати російську воєнну машину

ПОДІЇ

Руйнування коледжу та інфраструктури: наслідки атаки на Дніпро

ВАЖЛИВО

Атака на святиню: пошкодження Успенського собору Печерської лаври

ВАЖЛИВО

У лікарні помер чоловік, доставлений із Закарпатського ТЦК

СУСПІЛЬСТВО

Радари та ракети для ППО – Україна працює з Францією над посиленням захисту неба

ПОДІЇ

Зеленський анонсував виплати у 300 тисяч для військових та нові умови служби, перші доплати “вже у червні”

ПОДІЇ

Нові рішення щодо ППО: підсумки візиту до Таллінна

ВАЖЛИВО

Окупанти 73 рази атакували позиції Сил оборони та намагалися прорвати оборону біля острова Білогрудий – Генштаб

ВІЙНА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ІМІ
Логотип Міністерство закордонних справ Нідерландів.
Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
client-image
ЛЖСІ_логотип