G7: Британія уклала ядерну угоду з Україною

Британія на саміті G7 оголосила нові санкції проти росії та уклала ядерну угоду з Україною. Про це повідомляє авторитетне міжнародне видання Politico та офіційний сайт британського уряду.

Перша робоча сесія саміту лідерів «Групи семи» була повністю присвячена питанню миру та безпеки для України і Європи. За словами офіційних осіб, британський прем’єр Кір Стармер закликатиме лідерів G7 спільно зробити набагато більше для забезпечення справедливого і тривалого миру.

Перехоплення танкера та нові санкції проти тіньового флоту рф

Новий великий британський пакет санкцій безпосередньо спрямований проти функціонування «тіньового флоту» росії. Обмеження будуть оголошені після першого успішного перехоплення підсанкційного танкера британськими силами у вихідні.

Економічний пакет містить кілька жорстких обмежувальних заходів:

під санкції потрапляють міжнародні фінансові мережі, що використовуються для обходу обмежень;

блокуються канали, через які здійснювалося постачання зброї та обладнання для армії рф;

запроваджується пряме ембарго на кілька суден, що перевозять санкційний російський скраплений природний газ (ЗПГ).

Лондон прагне максимально перекрити приховані фінансові потоки кремля, які дозволяють фінансувати продовження агресивних дій на європейському континенті.

Постачання урану для «Енергоатома» та фінансова підтримка

Окремим стратегічним досягненням двосторонніх перемовин стало посилення української енергетичної стійкості. Прем’єр-міністр Британії Кір Стармер та шостий президент України В.О. Зеленський офіційно домовилися про постачання збагаченого урану для українського ядерного оператора «Енергоатом» – на наступні два роки.

Параметри реалізації підписаного енергетичного контракту:

угоду безпосередньо реалізує відома британська компанія Urenco;

проєкт отримав фінансову підтримку у розмірі 210 мільйонів фунтів стерлінгів від державного агентства UK Export Finance;

паливо забезпечить стабільну та безперебійну роботу українських атомних електростанцій під час майбутніх опалювальних сезонів.

📢 «Агресія росії загрожує не тільки Україні, а й безпеці всієї Європи. Саме тому Британія посилює тиск – перекриває доходи, що живлять війну путіна, і забезпечує Україну енергією на зими попереду», – заявив британський прем’єр Кір Стармер.

Нагадаємо, що в самому уряді Сполученого Королівства нещодавно відбулися важливі кадрові перестановки. Як ми вже писали раніше, Кір Стармер постановив Дена Джарвіса новим міністром оборони країни. На цій стратегічній посаді він офіційно замінив свого попередника Джона Гілі. Нове керівництво оборонного відомства повністю підтримує курс на всебічну інтеграцію військової та енергетичної допомоги для захисту територіальної цілісності в України.

👉 Також нагадаємо, що Євросоюз продовжив на рік санкції, запроваджені у відповідь на незаконну анексію росією українського Криму та міста Севастополь.