Викрито схему фіктивних бойових виплат на понад 9 млн грн

Правоохоронці викрили схему незаконного нарахування додаткової винагороди військовослужбовцям за нібито участь у бойових діях, що завдало державі збитків на понад 9,3 млн грн. Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

⚠️ Підозрювані у справі

Про підозру повідомили вісьмом військовослужбовцям одного з підрозділів, який діє на Донецькому напрямку.

Серед фігурантів:

командир батальйону;

його заступник з озброєння;

начальник евакуаційної групи;

військовослужбовці технічних підрозділів.

За даними слідства, у період з лютого 2023 року до вересня 2024 року підозрювані організували внесення неправдивих відомостей до офіційних документів щодо участі військових у бойових діях. Насправді ж ці особи перебували в тилу. Попри це, їм щомісяця нараховували додаткові виплати у розмірі до 100 тисяч гривень.

🧾 Роль організатора

Слідство вважає організатором схеми командира батальйону. За версією правоохоронців, він залучив підлеглих до підготовки фіктивних рапортів, погодження неправдивих списків та оформлення наказів про виплату винагороди.

Після підписання документів він передавав їх на виконання, забезпечуючи проведення виплат. Частину коштів — близько половини — організатор привласнював.

🔍 Дії інших учасників

Інші фігуранти забезпечували функціонування схеми на різних етапах:

погоджували та підписували документи, знаючи про їхню недостовірність;

подавали списки з неправдивими даними;

вносили фіктивні відомості до службової документації;

сприяли оформленню наказів на виплати.

⚖️ Кваліфікація справи

Дії підозрюваних кваліфіковано за:

ч. 5 ст. 27 КК України;

ч. 2 ст. 364 КК України;

ч. 2 ст. 366 КК України.

Їм вручили клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення застави.

