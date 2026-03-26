На Львівщині до суду скерували справу заступника начальника ТЦК

До суду скерували обвинувальний акт щодо заступника начальника Львівського обласного територіального центру комплектування (ТЦК) та соціальної підтримки за фактом недостовірного декларування будинку, земельної ділянки та авто. Про це повідомила пресслужба ДБР у четвер, 26 березня.

📢 На момент викриття посадовець виконував обов’язки керівника.

Слідство встановило, що у 2023–2024 роках чиновник не задекларував земельну ділянку площею 0,025 га та житловий будинок на 139 кв. м у Львівському районі. Майно було оформлене на тещу, хоча фактично придбане за власні кошти посадовця.

Крім того, у декларації відсутні автомобілі Mercedes та Nissan, оформлені на батька та сестру посадовця. Загальна вартість незадекларованого майна становить майже 8 млн грн.

📊 НАЗК провело перевірку способу життя посадовця і встановило, що його офіційні доходи не відповідають вартості майна.

Посадовця судитимуть за ч. 1 та ч. 2 ст. 366-2 КК України (декларування недостовірної інформації). Санкції передбачають до двох років обмеження волі з позбавленням права обіймати певні посади.

