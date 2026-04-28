Зерновий скандал: Ізраїль відповів на звинувачення України

Між Києвом та Єрусалимом спалахнув новий зерновий скандал. Міністр закордонних справ Ізраїлю Ґідеон Саар у понеділок, 27 квітня, публічно відреагував на звинувачення української сторони щодо заходу в порт Хайфа російського судна з викраденим українським зерном. Ізраїльський дипломат наголосив на відсутності юридичних доказів та розкритикував методи української дипломатії. Про це Саар увечері в понеділок, 27 квітня, написав у соцмережі Х (колишній Twitter).

Ґідеон Саар зауважив, що публічні звинувачення у медіа та соціальних мережах не можуть замінити офіційні правові процедури.

📢 «Дипломатичні відносини, особливо між дружніми народами, не ведуться в Twitter чи в ЗМІ. Обвинувачення – це не докази. Докази, що обґрунтовують обвинувачення, ще не були надані», – зазначив голова МЗС Ізраїлю

☝️ Головне із заяв міністра:

Процедурні порушення: Голова МЗС дорікнув Києву, що той не подав офіційний запит на правову допомогу перед тим, як виносити питання у публічну площину.

Верховенство права: Міністр запевнив, що Ізраїль розгляне питання, але діятиме виключно відповідно до чинного законодавства та рішень незалежних органів.

Суть звинувачень: рейс балкера ABINSK

Скандал розпочався після оприлюднення даних розслідувального проєкту SeaKrime. За інформацією журналістки Катерини Яресько, 12 квітня російський балкер ABINSK (IMO: 9303869) зайшов у порт Хайфа.

Судно доставило 43,7 тисячі тонн пшениці, яку, за даними української сторони, було незаконно вивезено з окупованих територій України. За версією ізраїльських ЗМІ, офіційний Єрусалим згодом повідомив Києву, що затримувати судно «вже запізно», оскільки балкер залишив акваторію порту.

Реакція офіційного Києва

У відповідь на дії Ізраїлю МЗС України викликало посла цієї держави для надання пояснень. Українські дипломати наголосили:

Незаконна торгівля рф краденим зерном підриває двосторонні відносини.

Дружні зв’язки мають базуватися на взаємоповазі до суверенітету та міжнародного права.

Наразі ситуація залишається напруженою, оскільки Україна наполягає на санкціях проти суден-порушників, тоді як Ізраїль апелює до необхідності дотримання формальних бюрократичних процедур.

