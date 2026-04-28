Масова відмова від громадянства США фіксується по світу – ЗМІ

Тисячі громадян Сполучених Штатів по всьому світу приймають радикальне рішення щодо розриву зв’язків зі своєю батьківщиною. Як повідомляє британська газета The Guardian, відмова від громадянства США перетворюється на масовий тренд: якщо у 2000-х роках йшлося про сотні випадків на рік, то після 2014-го кількість охочих зросла до тисяч, а 2026-й обіцяє стати роком нового історичного рекорду.

Причини «паспортної кризи»: від політики до фінансів

Американці називають різні мотиви свого рішення, проте експерти виділяють кілька ключових факторів, що стимулюють цей процес.

Економічний тиск та оподаткування. США залишаються унікальною державою (разом з Еритреєю), яка вимагає сплати податків від своїх громадян незалежно від того, в якій країні вони проживають та працюють.

Банківська блокада: Через суворі вимоги США до іноземних банків (передача даних про клієнтів), фінансові установи в Європі часто відмовляють американцям у відкритті рахунків.

Повідомляється, що 66-річна Елла з Німеччини розповіла, що не змогла прийняти високооплачувану роботу у Швейцарії лише тому, що жоден місцевий банк не погодився її обслуговувати через паспорт США.

Зниження державного мита. Раніше процедура коштувала $2350, що робило її однією з найдорожчих у світі. Після успішного судового позову вартість мита впала до $450. Втім, загальна ціна процесу з урахуванням послуг професійних адвокатів все одно сягає від $7000 до $10 000. Політичне розчарування. Значна частина людей, що перебувають у черзі на вихід із громадянства, заявляють про глибоке розчарування внутрішньою та зовнішньою політикою Вашингтона. Дехто навіть характеризує сучасні політичні процеси в країні як «перехід до диктатури».

Черги в консульствах: Лондон б’є рекорди

Ситуація з кількістю заявок стала критичною для дипломатичних представництв. Зокрема, у лондонському консульстві США черга на процедуру офіційної відмови розтягнулася вже на понад 14 місяців.

📌 Цікавий факт: Цей тренд збігається із загальним падінням туристичної привабливості країни. Минулого року США стали єдиною державою у світі, де було зафіксовано цілковите зниження кількості міжнародних відвідувачів.

