Візит Чарльза III до США: британський монарх у Білому домі вперше за 19 років

У понеділок, 27 квітня, розпочався візит короля Чарльза III до США. Президент Дональд Трамп разом із першою леді Меланією прийняли британського монарха та королеву Каміллу в Білому домі. Це перший візит чинного глави британської корони до Вашингтона з 2007 року, що підкреслює особливий статус відносин між країнами в умовах глобальної турбулентності. Про це повідомляє CNN.

Урочиста зустріч відбулася на Південному портику резиденції президента США. Після привітань лідери вирушили на традиційне чаювання, яке стало початком обмеженої програми першого дня перебування монарха в США.

Враховуючи багаторічну прихильність Чарльза III до питань охорони довкілля, подружжя Трампів підготувало символічний жест — вони показали гостям пасіку та вулики на території Білого дому.

Пізніше королівська пара відвідала садову вечірку в резиденції британського посла у Вашингтоні, завершивши неформальну частину візиту.

Історичний виступ у Конгресі

Кульмінація візиту короля Чарльза III до США запланована на вівторок, 28 квітня. Окрім офіційного прийому в Білому домі, монарх виступить на спеціальному засіданні Конгресу. Про це повідомляє NBC News.

📌 факти про виступ:

  • Чарльз III стане лише другим британським монархом в історії, який звернеться до американських законодавців.
  • Першою це зробила його матір, королева Єлизавета II, ще у 1991 році.
  • Загалом іноземні лідери виступали перед Конгресом 132 рази, але промови монархів є винятковою рідкістю.

Лідери Конгресу зазначили, що запрошення надіслано з метою підтвердити міцність союзу «у цей переломний момент історії» та почути бачення Лондона щодо подальшої співпраці.

Візит короля Чарльза III до США супроводжувався дискусіями у самій Великій Британії. Певна частина політикуму та громадськості закликала скасувати поїздку через розбіжності в поглядах на військові дії адміністрації Трампа в Ірані. Попри це, візит відбувся, ставши потужним дипломатичним сигналом про збереження «особливих відносин» між Лондоном та Вашингтоном.

Також адміністрація Дональда Трампа перейшла до радикальних кроків у відносинах із європейськими партнерами. У Вашингтоні розробили перелік заходів для «покарання» країн НАТО, які відмовилися підтримати військову операцію США проти Ірану.

