Вифлеємський вогонь миру дістався Києва

До Києва у неділю, 7 грудня, доправили Вифлеємський вогонь миру потягами «Укрзалізниці». Про це повідомляє пресслужба УЗ.

📢 «Майже 40 років пластуни продовжують в Україні скаутську традицію — передають Вогонь з Вифлеєму», — зазначили у повідомленні.

Цьогоріч Вифлеємський вогонь уже вп’яте вирушив у подорож країною залізничними маршрутами. Завдяки мережі маршрутів «Укрзалізниці» символ миру та єднання швидко та безпечно дістається в різні області, щоб об’єднати людей і зігріти безліч сердець у передсвятковий період.

В УЗ підкреслюють, що вокзали щороку стають місцем зустрічі світла.

📢 «Сюди привозять перші лампадки, звідси пластуни вирушають далі, а пасажири беруть Вогонь у свої домівки — як символ миру, віри та підтримки одне одного», — додали у компанії.

☝️ У пресслужбі зауважили, що з року в рік Вифлеємський вогонь нагадує українцям про важливість єдності, взаємної підтримки та боротьби світла з темрявою. Попри складні часи і виклики напередодні Різдвяних свят люди продовжують ділитися теплом власних сердець.

👉 Нагадаємо, напередодні до України прибув Святий Миколай — він перетнув кордон через пункт пропуску Рава-Руська на Львівщині.

✅ В Україні свято Святого Миколая — не просто дата в календарі. Це емоційний маркер, момент, коли суспільство неначе синхронно згадує: добро — це дія.

Також варто зазначити, що з 1 вересня 2023 року Православна церква України та Українська греко-католицька церква перейшли на Новоюліанський календар. Відтоді всі неперехідні свята зі сталою датою відзначаються на 13 днів раніше.