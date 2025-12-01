Понеділок, 1 Грудня, 2025
ГОЛОВНАВСІ НОВИНИВАЖЛИВО
ВАЖЛИВО

Вибухнув третій танкер російського «тіньового флоту»

Денис Молотов
Вибухнув третій танкер російського «тіньового флоту»

На нафтовому танкері Mersin, що транспортував російську нафту, зафіксовано чотири зовнішні вибухи. Про інцидент інформаційній агенції Bloomberg повідомив представник компанії Besiktas Shipping, яка займається обслуговуванням судна. Подія сталася поблизу столиці Сенегалу, на західному узбережжі Африки, і стала вже третім подібним санкційним випадком за поточний тиждень серед танкерів, що перевозять російські нафтопродукти.

Вибухнув 3й танкер російського «тіньового флоту»За попередніми даними, внаслідок вибухів у корпусі утворилися пробоїни, через які до машинного відділення почала проникати вода. Попри це, танкер залишився стабільним, а ознак забруднення довкілля не виявлено. Аналітики компанії Kpler уточнили, що Mersin перевозив газойль і протягом року неодноразово заходив до російських портів.

Влада Сенегалу повідомила, що після значного надходження води танкер Mersin вдалося стабілізувати, після чого його взяли на буксир для технічного контролю. Спершу фахівці працюватимуть над ліквідацією пробоїни в корпусі, а згодом розпочнуть перевалку вантажу, щоб уникнути розбалансування судна під час відкачування води.

Нагадаємо, 28 листопада морські дрони СБУ SeaBaby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT. Ці танкери належать “тіньовому флоту” росії та підлягають санкційному впливу.

А вже 29 листопада морські дрони повністю вивели з ладу швартовий пристрій Морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. Це призвело до повної зупинки відвантаження нафти у рф через ці термінали.

👉 Також повідомлялось, що Київ взяв до уваги занепокоєння Астани щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

- Реклама-
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ

ПОГОДА

Sinoptik - logo

Погода на найближчий час

Сіверськодонецьк

Київ

Погода від sinoptik.ua
НОВИНИ ТИЖНЯ

На росії перестав існувати конструктор пускових установок для ракетних комплексів «Іскандер»

ПОДІЇ

путін підписав бюджет з найбільшими військовими видатками від часів СРСР

ПОДІЇ

ПриватБанк стягне з Коломойського та Боголюбова 3 млрд доларів

ВАЖЛИВО

Лідери «коаліції охочих» узгодили спільні кроки для України

ВАЖЛИВО

Кая Каллас про можливість повернення росії до G8

ВАЖЛИВО

Корупція в Україні «не допомагає завершити війну» – Трамп

ПОЛІТИКА

Щастинська громада реалізувала низку соціальних програм підтримки

ЛУГАНЩИНА

Урсула фон дер Ляєн: Україна не може бути розділена силою

ВАЖЛИВО

Зеленський прибув до Парижа на зустріч із Макроном

ВЛАДА

У Києві не пускали людей в укриття під час атаки

СУСПІЛЬСТВО

На росії заперечують вплив на «мирний план» Трампа

ПОЛІТИКА

Як зберігається тепло в модульних кафе

СУСПІЛЬСТВО

Ракетна атака Дніпра: росіяни влучили по місту, є жертви

ВАЖЛИВО

Польща закупить у Швеції три підводні човни A26 Blekinge

ПОДІЇ

Продаж валюти в НБУ сягнув рекордного рівня від початку року

ЕКОНОМІКА
- Реклама-
- Реклама-
- Реклама -Рекламний банер ukr.net

ДЯКУЄМО ЗА ПІДТРИМКУ:

Логотип ГО «Інститут розвитку регіональної преси»
Логотип ІМІ
client-image
ЛЖСІ_логотип

Всі матеріали розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Attribution 4.0 International, якщо не зазначено інше. Фотографії, зображення належать їх правовласникам. Редакція "Ірта-fax" може не розділяти точку зору авторів і не несе за їх матеріали відповідальність. Оціночні судження не підлягають спростуванню та доведенню їх правдивості. За достовірність та зміст реклами відповідальність несе рекламодавець.

e-mail: admin@irtafax.com

ПІДТРИМАТИ ПІДТРИМАТИ