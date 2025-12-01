Вибухнув третій танкер російського «тіньового флоту»

На нафтовому танкері Mersin, що транспортував російську нафту, зафіксовано чотири зовнішні вибухи. Про інцидент інформаційній агенції Bloomberg повідомив представник компанії Besiktas Shipping, яка займається обслуговуванням судна. Подія сталася поблизу столиці Сенегалу, на західному узбережжі Африки, і стала вже третім подібним санкційним випадком за поточний тиждень серед танкерів, що перевозять російські нафтопродукти.

За попередніми даними, внаслідок вибухів у корпусі утворилися пробоїни, через які до машинного відділення почала проникати вода. Попри це, танкер залишився стабільним, а ознак забруднення довкілля не виявлено. Аналітики компанії Kpler уточнили, що Mersin перевозив газойль і протягом року неодноразово заходив до російських портів.

Влада Сенегалу повідомила, що після значного надходження води танкер Mersin вдалося стабілізувати, після чого його взяли на буксир для технічного контролю. Спершу фахівці працюватимуть над ліквідацією пробоїни в корпусі, а згодом розпочнуть перевалку вантажу, щоб уникнути розбалансування судна під час відкачування води.

Нагадаємо, 28 листопада морські дрони СБУ SeaBaby уразили в Чорному морі два підсанкційні нафтотанкери KAIRO та VIRAT. Ці танкери належать “тіньовому флоту” росії та підлягають санкційному впливу.

А вже 29 листопада морські дрони повністю вивели з ладу швартовий пристрій Морського термінала Каспійського трубопровідного консорціуму в Новоросійську. Це призвело до повної зупинки відвантаження нафти у рф через ці термінали.

👉 Також повідомлялось, що Київ взяв до уваги занепокоєння Астани щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).