Україна відреагувала на заяви Казахстану про КТК

Денис Молотов
Жодні дії України не спрямовані проти Казахстану! Українська держава діє виключно в межах права на самооборону, реагуючи на повномасштабну агресію росії. Про це йдеться у заяві речника Міністерства закордонних справ України Георгія Тихого, яку відомство оприлюднило ввечері в неділю, 30 листопада.

У документі підкреслюється, що Київ взяв до уваги занепокоєння Астани щодо інфраструктури Каспійського трубопровідного консорціуму (КТК).

📢 «Підкреслюємо, що жодні дії української сторони не спрямовані проти Республіки Казахстан чи інших третіх сторін – усі зусилля України покладені на відсіч повномасштабної російської агресії в межах реалізації гарантованого 51 статтею Статуту ООН права на самооборону», — зазначено в заяві.

Тихий наголосив, що українські оборонні операції мають стратегічний і вивірений характер, а їхньою метою є системне послаблення військово-промислового потенціалу росії та позбавлення її ресурсів для продовження загарбницької війни.

📢 «Україна бʼє у відповідь на удари та атаки агресора. Вкотре наголошуємо, що єдиним фактором дестабілізації та причиною безпекових викликів у Чорноморському регіоні та за його межами залишається російська агресія», — підкреслив представник МЗС.

Україна відреагувала на заяви Казахстану про КТК ☝️ Окремо українське зовнішньополітичне відомство звернуло увагу на те, що Казахстан не робив публічних заяв із засудженням російських ударів по українських цивільних, житлових кварталах, інфраструктурі та енергетичних об’єктах, включно з підстанціями АЕС.

У заяві нагадується, що лише два дні тому росія здійснила дев’ятигодинну комбіновану атаку, застосувавши ракети та дрони.

📢 «Внаслідок чого були вбиті та поранені цивільні люди, а без світла залишилися щонайменше 500 тисяч мешканців Києва та понад 100 тисяч мешканців Київської області», — зазначив Тихий.

МЗС України наголосило, що всі сторони міжнародної спільноти мають спрямувати сили на примус агресора до якнайшвидшого припинення війни проти України.

📢 «Насамкінець підтверджуємо незмінну повагу до казахського народу та налаштованість на розвиток дружніх і прагматичних відносин із Республікою Казахстан, які відповідають рівню історично міцних звʼязків між нашими народами», — резюмував речник МЗС.

Перед цим МЗС Казахстану офіційно закликало Україну припинити атаки на нафтовий термінал у Новоросійську та висловило протест Києву після інциденту з пошкодженням об’єктів КТК 29 листопада.

За даними української сторони, морські безпілотники повністю вивели з ладу один зі швартових пристроїв терміналу. Як повідомив керівник Центру протидії дезінформації при РНБО Андрій Коваленко, було знищено один із трьох нафтоналивних причалів.

👉 Також нагадаємо, що після удару України по російському Новоросійську, Казахстан  розпочав пошук нових напрямків, якими можна перенаправити експорт нафти.

