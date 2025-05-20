Скринінг для вступу в ЄС: Україна завершила три переговорні кластери

Україна успішно завершила скринінг для вступу в ЄС за трьома переговорними кластерами. Про це 20 травня заявила єврокомісарка з питань розширення Марта Кос під час брифінгу в Брюсселі, повідомляє «Європейська правда».

Йдеться про кластер 1 «Основи», кластер 2 «Внутрішній ринок» і кластер 6 «Зовнішні відносини».

За словами Кос, минулого тижня Єврокомісія передала до Ради ЄС скринінгові звіти за другим і шостим кластерами для України та Молдови.

📢 «Україна виконала своє домашнє завдання, тож вона готова до того, щоб кластер 1 “Основи” був відкритий. Минулого тижня ми надіслали до Ради ще дві перевірки по кластеру 2 і кластеру 6 для обох країн, України і Молдови», — підкреслила Кос.

Вона також висловила сподівання, що скринінг усіх переговорних кластерів для вступу в ЄС може бути завершено до осені. Але за умов, якщо збережеться нинішній темп роботи.

Окремо єврокомісарка зазначила важливість євроінтеграції України з точки зору безпекової архітектури майбутньої Європи.

📢 «Інтеграція України в ЄС буде ключовим елементом гарантій безпеки після початку мирних переговорів. Хочу, щоб було зрозуміло, що йдеться не лише про безпеку України, а й про безпеку Європи, Європейського Союзу», — наголосила Марта Кос.

Як відомо, раніше президент Литви Гітанас Науседа запропонував зафіксувати 1 січня 2030 року як орієнтовну дату вступу України до ЄС.

☝️ Відповідно до процедури ЄС, процес вступу включає проходження 35 переговорних розділів. З них 33 об’єднані в шість тематичних кластерів, тоді як розділи 34 «Інституції» та 35 «Інші питання» розглядаються окремо.

Шостий президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, очікує, що Україна стане членом ЄС вже за каденції наступного складу Єврокомісії.

👉 Також нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що вступ України до Європейського Союзу становить серйозну загрозу для його країни. Відповідну заяву він зробив 18 травня під час виступу на з’їзді партії «Фідес» у Будапешті.